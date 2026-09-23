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BİM'e Gıda Termometresi Geliyor! 27 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Gıda Termometresi Geliyor! 27 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.09.2026 - 13:37
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27 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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TCL 43" 43S5K Full HD QLED Android TV 16.990 TL

TCL 43" 43S5K Full HD QLED Android TV 16.990 TL

  • Senna 32' Frameless HD Whale OS 10 Android Qled TV 32SQ80F2HA 8.990 TL

  • Senna 55' Frameless Ultra HD Qled Google TV 55UQ9500F 21.990 TL

  • Senna 43' Frameless FHD Whale OS 10 Android Qled TV 43WF7500FQ 12.990 TL

  • Dijitsu 50' 50DQ40000 4K Ultra HD Qled Google TV 18.990 TL

  • Kumtel Gıda Termometresi 149 TL

  • Homend Buhar Kazanlı Ütü 1168H 3.750 TL

  • Polosmart Masaj Tabancası PSC107 899 TL

  • Polosmart Akıllı Saat PSSW25 899 TL

  • Panasonic Pil Çeşitleri (AAA/AA) 75 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

  • Philips EP3341/50 Tam Otomatik Espresso Makinesi 15.900 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.900 TL

  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 4.250 TL

  • Kumtel Tost Makinesi Siyah TTM-10 3.750 TL

  • Heifer Stand Mikser 5.900 TL

  • Dijitsu Mikrodalga Fırın MD40 2.900 TL

  • Fakir El Mikseri 1.190 TL

  • Fakir Steel N More Çelik Çay Makinesi 2.500 TL

  • Fakir Mega Blender (Paslanmaz Büyük Set) 2.750 TL

  • Arnica Gh21484 El Blender Set Inox 1.990 TL

  • Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 5.900 TL

Lego Çeşitleri 499 TL

Lego Çeşitleri 499 TL

  • Piccolo Mondi Oyuncak Parlak Motosiklet 359 TL

  • Piccolo Mondi Oyuncak Parlak Spor Araba 179 TL

  • Piccolo Mondi Metal İş Araçları 3'lü 229 TL

  • Matchbox Özel Lisanslı Araçlar 149 TL

  • Barbie Oyuncak Bebek 269 TL

  • Nova Çocuk Sandalyesi 269 TL

  • Uno Flip Express 159 TL

  • Diytoy Manyetik Strateji Oyunları 9 Taş-3 Taş 149 TL

  • Kelime Oyunu 199 TL

  • Oyuncak Tepsili Çay Seti 149 TL

  • Ebby Blok Oyuncak Toplar (65 Parça) 499 TL

  • Mggntoys Pelüş Penguen (50 cm) 459 TL

  • Kokulu Pelüş Oyuncaklar 229 TL

  • Hgbi Toys Oyuncak Çeşitleri 99 TL

  • Parmak Kukla 5'li 89 TL

  • Tekli Oyun Hamuru (125 g) 39 TL

  • Yeşilay Kahramanları ile Kum Boyama 69 TL

  • Oyuncak Futbol ve Basketbol Topu (12 cm) 69 TL

  • Artemino Boyama Kitapları 45 TL

  • İnkılap İnno Hikaye Kitapları 45 TL

  • Hışırtılı Bez Kitap 89 TL

  • Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Hikaye Kitapları 69 TL

  • Decolove Premium Collection Dekoratif Kablo Düzenleyici Sepet 349 TL

  • Eq Deco Modem Düzenleyici Kutu (~34x11x24 cm) 299 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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