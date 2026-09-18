Okulda Her Dönem Dağa Tırmanır Gibi Ders Yapıyorlar: Duvarı Aşanlara Özel Belge Veriliyor!
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Ershui Ortaokulu Tayvan'ın en yüksek tırmanış duvarına sahip
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Öğrenciler tırmanışı hem eğlenceli hem faydalı buluyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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