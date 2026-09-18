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Okulda Her Dönem Dağa Tırmanır Gibi Ders Yapıyorlar: Duvarı Aşanlara Özel Belge Veriliyor!

Okulda Her Dönem Dağa Tırmanır Gibi Ders Yapıyorlar: Duvarı Aşanlara Özel Belge Veriliyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 19:58
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Tayvan'ın Changhua bölgesindeki bir ortaokul, öğrencilerine her hafta tırmanış dersi veriyor. Okulun 15 metrelik duvarının tepesine ulaşan öğrencilere ise özel bir mezuniyet belgesi veriliyor.

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Ershui Ortaokulu Tayvan'ın en yüksek tırmanış duvarına sahip

Ershui Ortaokulu Tayvan'ın en yüksek tırmanış duvarına sahip

Tayvan'ın Changhua bölgesindeki Ershui Ortaokulu, ülkenin en yüksek iç mekan tırmanış duvarına ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki duvar, beş katlı bir binaya denk geliyor.

Okulun müfredatının önemli bir parçası olan tırmanış dersleri, öğrencilere haftada altı kez veriliyor. Bu sayede öğrenciler yıllar içinde ciddi bir tırmanış deneyimi kazanıyor.

Duvarın tepesine ulaşmak mezun olmak için zorunlu bir şart değil. Ancak zirveye çıkmayı başaran öğrenciler, bu başarılarını belgeleyen özel bir sertifika kazanıyor.

Öğrenciler tırmanışı hem eğlenceli hem faydalı buluyor

Öğrenciler tırmanışı hem eğlenceli hem faydalı buluyor

Okul yetkilileri, tırmanış programının öğrencilerin odaklanma, denge ve fiziksel koordinasyon becerilerini geliştirdiğini belirtiyor. Program, sıra dışı yapısıyla öğrencilerin sınırlarını zorlarken aynı zamanda disiplin kazandırmayı hedefliyor.

Öğrencilerin büyük bölümü tırmanışı gerçekten seviyor; bazıları boş zamanlarında aileleriyle birlikte tırmanışa gidecek kadar bu spora ısınmış durumda. Okuldaki dersler, birçok öğrenci için hobiye dönüşmüş bir alışkanlığın başlangıcı oldu.

Programın son dönemde daha da popüler hale gelmesinde, ünlü tırmanışçı Alex Honnold'un Taipei 101 gökdelenini iple tutunmadan tırmanmasının da payı oldu. Bu olay, Tayvan genelinde ekstrem tırmanış sporuna olan ilgiyi artırdı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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