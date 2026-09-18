Okulda Her Dönem Dağa Tırmanır Gibi Ders Yapıyorlar: Duvarı Aşanlara Özel Belge Veriliyor!

Tayvan'ın Changhua bölgesindeki Ershui Ortaokulu, ülkenin en yüksek iç mekan tırmanış duvarına ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki duvar, beş katlı bir binaya denk geliyor.

Okulun müfredatının önemli bir parçası olan tırmanış dersleri, öğrencilere haftada altı kez veriliyor. Bu sayede öğrenciler yıllar içinde ciddi bir tırmanış deneyimi kazanıyor.

Duvarın tepesine ulaşmak mezun olmak için zorunlu bir şart değil. Ancak zirveye çıkmayı başaran öğrenciler, bu başarılarını belgeleyen özel bir sertifika kazanıyor.