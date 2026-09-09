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Emeklilik Sisteminde Ezber Bozan Yeni Düzenleme: Emekli Maaşı Hesaplamasında Sistem Değişiyor

Emeklilik Sisteminde Ezber Bozan Yeni Düzenleme: Emekli Maaşı Hesaplamasında Sistem Değişiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 07:45
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Hükûmetin 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP), çalışma hayatında yıllardır tartışılan 'çalıştıkça eriyen emekli maaşı' sorununa neşter vurmaya hazırlanıyor. Gündemdeki yeni düzenlemeyle birlikte, çalışma hayatında daha uzun süre kalıp prim ödeyen vatandaşların emekli aylıklarının düşmesi engellenecek; aksine sisteme katkı sağlayanlar daha yüksek maaşla ödüllendirilecek.

Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi

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Milyonlarca çalışanın uzun süredir kafasını kurcalayan ve emeklilik planlarını ertelemelerine engel olan maaş düşüşü endişesi, yeni ekonomik yol haritasıyla tarihe karışmaya hazırlanıyor.

Milyonlarca çalışanın uzun süredir kafasını kurcalayan ve emeklilik planlarını ertelemelerine engel olan maaş düşüşü endişesi, yeni ekonomik yol haritasıyla tarihe karışmaya hazırlanıyor.

Hükûmet tarafından açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Program, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir adalet inşasının temellerini atıyor. Programın en çok dikkat çeken ayağını ise çalışma süresi uzadıkça bağlanacak olan emekli aylığının azalması paradoksunu ortadan kaldıracak yeni model oluşturuyor.

Konunun teknik arka planını ve masadaki çözümleri köşesine taşıyan Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, mevcut sistemin çalışanlar üzerinde yarattığı dezavantajlara ışık tuttu. Günümüzdeki maaş hesaplama yönteminde, vatandaşların sigorta başlangıç tarihleri ve yasaların değiştiği dönemler baz alınarak çalışma hayatları üç farklı evreye bölünüyor. Bu üç dönemin aylık bağlama oranları ve büyüme hızından aldıkları paylar birbirinden çok farklı olduğu için, sistemde kalıp çalışmaya devam etmek vatandaşa fayda sağlamak yerine zarar ettirebiliyor.

Yeni OVP ile hayata geçirilmesi planlanan tedbirler ise bu haksız tabloyu tamamen tersine çevirecek. Sistemde yapılan adaletsiz kesintilerin onarılmasıyla birlikte, sigortalı çalışanların zihnindeki 'Daha fazla çalışırsam ileride elime geçecek para azalır mı?' korkusu silinecek. Yeni dönemde tartı, çok çalışandan yana ağır basacak ve fazladan dökülen her alın teri, emeklilik günlerinde vatandaşa daha dolgun bir maaş olarak geri dönecek.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü yazısında konuya değindi ve kritik detayları gündeme getirdi.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü yazısında konuya değindi ve kritik detayları gündeme getirdi.

İsa Karakaş'ın yazısından bir bölüm:

'Mevcut emeklilik hesaplamalarında genel olarak sigortalı çalışmaya başlanan tarih ve yasal değişikliklerin yapıldığı andaki sigortalılık süresi önem taşımaktadır.

Yapılan hesaplamada 3 farklı dönem dikkate alınmaktadır. Hesaplamada dikkate alınan üç dönem arasında hem aylık bağlama oranı hem de Gayrisafi yurt içi hâsıla gelişme hızının dikkate alınması bakımından ciddi farklar bulunmaktadır.

Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı? Endişesi ortadan kalkacaktır. Böylece daha fazla çalışanın daha fazla emeklilik maaşı ile ödüllendirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır.

Diğer yandan program çerçevesinde çalışanların yüksek maaş almak için sistemde daha fazla kalması, kayıt dışılıkla mücadele ve öngörülen diğer tedbirlerin hayata geçirilmesiyle birlikte SGK’nın prim gelirleri yükseldikçe SGK, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilecektir.

Emekli aylığı, geçmiş emeğin bugünkü hâlidir. Kim çok çalıştıysa tartı ona ağır basmalıdır. Hem çalışan kazansın hem SGK kazansın.

Bu mümkün. Çalışanların yarını, alın terinin adaletle ölçülmesine bağlıdır.

Tartı eğri durursa, güven de durmaz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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