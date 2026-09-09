Emeklilik Sisteminde Ezber Bozan Yeni Düzenleme: Emekli Maaşı Hesaplamasında Sistem Değişiyor

Hükûmet tarafından açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Program, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir adalet inşasının temellerini atıyor. Programın en çok dikkat çeken ayağını ise çalışma süresi uzadıkça bağlanacak olan emekli aylığının azalması paradoksunu ortadan kaldıracak yeni model oluşturuyor.

Konunun teknik arka planını ve masadaki çözümleri köşesine taşıyan Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, mevcut sistemin çalışanlar üzerinde yarattığı dezavantajlara ışık tuttu. Günümüzdeki maaş hesaplama yönteminde, vatandaşların sigorta başlangıç tarihleri ve yasaların değiştiği dönemler baz alınarak çalışma hayatları üç farklı evreye bölünüyor. Bu üç dönemin aylık bağlama oranları ve büyüme hızından aldıkları paylar birbirinden çok farklı olduğu için, sistemde kalıp çalışmaya devam etmek vatandaşa fayda sağlamak yerine zarar ettirebiliyor.

Yeni OVP ile hayata geçirilmesi planlanan tedbirler ise bu haksız tabloyu tamamen tersine çevirecek. Sistemde yapılan adaletsiz kesintilerin onarılmasıyla birlikte, sigortalı çalışanların zihnindeki 'Daha fazla çalışırsam ileride elime geçecek para azalır mı?' korkusu silinecek. Yeni dönemde tartı, çok çalışandan yana ağır basacak ve fazladan dökülen her alın teri, emeklilik günlerinde vatandaşa daha dolgun bir maaş olarak geri dönecek.