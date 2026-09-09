Emeklilik Sisteminde Ezber Bozan Yeni Düzenleme: Emekli Maaşı Hesaplamasında Sistem Değişiyor
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Hükûmetin 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP), çalışma hayatında yıllardır tartışılan 'çalıştıkça eriyen emekli maaşı' sorununa neşter vurmaya hazırlanıyor. Gündemdeki yeni düzenlemeyle birlikte, çalışma hayatında daha uzun süre kalıp prim ödeyen vatandaşların emekli aylıklarının düşmesi engellenecek; aksine sisteme katkı sağlayanlar daha yüksek maaşla ödüllendirilecek.
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Milyonlarca çalışanın uzun süredir kafasını kurcalayan ve emeklilik planlarını ertelemelerine engel olan maaş düşüşü endişesi, yeni ekonomik yol haritasıyla tarihe karışmaya hazırlanıyor.
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Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü yazısında konuya değindi ve kritik detayları gündeme getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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