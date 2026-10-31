İslam Memiş'ten Altın Alacaklara 2028 Uyarısı
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Altın ve gümüşteki sert düşüşün ardından TGRT Haber canlı yayınına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş, altın alacaklara ve borcu olanlara uyarılarda bulundu. Altın fiyatlarına dair konuşan İslam Memiş'e göre 2026 ve 2027 kazanç değil, birikimi koruma yılı; yatırımcının yeni düzene alışacağı tarih ise 2028. İşte İslam Memiş'ten 2028 uyarısı.
İslam Memiş "Altın neden düşüyor?" sorusunu yanıtladı.
İslam Memiş'ten altın alacaklara 2028 uyarısı geldi.
Yatırımcı ne yapmalı? İslam Memiş anlattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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