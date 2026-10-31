İslam Memiş'ten Altın Alacaklara 2028 Uyarısı

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarını değerlendirdi. İslam Memiş 'Altın neden düştü?' sorusuna yanıt verdi. Petrolün 122 dolara kadar çıktığını hatırlatan Memiş, Körfez ülkelerinin ve yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle altın ve gümüş sattığını, bu satışların petrol pozisyonu almaya yöneldiğini söyledi. Petrolün yüksek kalmasının enflasyonu artıracağını, merkez bankalarını faiz artırmaya zorlayacağını ve doların güçleneceğini de ekledi.

Memiş, düşüş dönemini altın borcu olanlar açısından avantajlı olarak değerlendirdi. Yine de yeni borçlanmaya karşı uyardı. Düşüşe güvenerek altın üzerinden borçlanmanın riskli olduğunu, bunun gelecek yıl sıkıntıya yol açabileceğini söyledi.