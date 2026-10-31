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İslam Memiş'ten Altın Alacaklara 2028 Uyarısı

İslam Memiş'ten Altın Alacaklara 2028 Uyarısı

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 15:10
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Altın ve gümüşteki sert düşüşün ardından TGRT Haber canlı yayınına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş, altın alacaklara ve borcu olanlara uyarılarda bulundu. Altın fiyatlarına dair konuşan İslam Memiş'e göre 2026 ve 2027 kazanç değil, birikimi koruma yılı; yatırımcının yeni düzene alışacağı tarih ise 2028. İşte İslam Memiş'ten 2028 uyarısı.

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İslam Memiş "Altın neden düşüyor?" sorusunu yanıtladı.

İslam Memiş "Altın neden düşüyor?" sorusunu yanıtladı.

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarını değerlendirdi. İslam Memiş 'Altın neden düştü?' sorusuna yanıt verdi. Petrolün 122 dolara kadar çıktığını hatırlatan Memiş, Körfez ülkelerinin ve yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle altın ve gümüş sattığını, bu satışların petrol pozisyonu almaya yöneldiğini söyledi. Petrolün yüksek kalmasının enflasyonu artıracağını, merkez bankalarını faiz artırmaya zorlayacağını ve doların güçleneceğini de ekledi.

Memiş, düşüş dönemini altın borcu olanlar açısından avantajlı olarak değerlendirdi. Yine de yeni borçlanmaya karşı uyardı. Düşüşe güvenerek altın üzerinden borçlanmanın riskli olduğunu, bunun gelecek yıl sıkıntıya yol açabileceğini söyledi.

İslam Memiş'ten altın alacaklara 2028 uyarısı geldi.

İslam Memiş'ten altın alacaklara 2028 uyarısı geldi.

Altının bu yıl yüzde 27 civarında değer kaybettiğini söyleyen Memiş'e göre 2026 aynı zamanda bir manipülasyon yılı. Analist, yaşananları 'yasal soygun' diye niteledi. 

Yılları değerlendiren İslam Memiş, 2026'yı birikimleri koruma yılı olarak tanımlayarak, 'Parasını koruyan kazanmış sayılacak' dedi. 2027'nin kazanç yılı olmayacağını kaydeden Memiş, 'Koruma yılı olacak' dedi. Yatırımcıların bu duruma alışacağı yıl ise 2028. 

İslam Memiş, 2028 için şunları söyledi:

'2027 yılı da maalesef koruma yılı, kazanma yılı değil. O yüzden yatırımcılarımız 2028 yılına kadar yavaş yavaş alışacaklar. Neye alışacaklar? Birikim üzerinden para kazanmamanın artık gerçekleştiği bir döneme tekabül ettiğimiz için bundan sonra yatırımcılar şunu idrak edecek...

'Ya ben altın aldım yüzde 100 kazandım. Gümüş aldım yüzde 200 kazandım'  Kusura bakmayın, bundan sonra birikimleriniz, tasarruflarınız sizi servet sahibi yapmayacak. O dönem bitti.'

Yatırımcı ne yapmalı? İslam Memiş anlattı.

Yatırımcı ne yapmalı? İslam Memiş anlattı.

İslam Memiş, yatırımcılara uyarısını şu sözlerle devam ettirdi:

'Şu anda piyasada yaptığımız tek bir şey var. Bütün yatırım araçlarının üzerinde konuşuyorum tek tek: Ekranı kapat, kenarda bekle.

Borsada kazandılar mı? Fonda kazandılar mı? Altında kazandılar mı? Gümüşte kazandılar mı? Kripto para piyasasında kazandılar mı? Bu yıl kim kazandı? Hiç kimse kazanmadı. Ocak ayından beri anlatmak istediğim bu. Direkt söylediğim şeyler bu. 2026 yılı kazanma yılı değil. 2026 yılı koruma yılı.'

Memiş ayrıca 'büyük resetleme' iddiasını dile getirdi. Dijital paraya geçişin öne çekildiğini, bu geçişin 2030'dan önce yapılmak istendiğini savundu. 

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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