Dolar Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Piyasalarda gün, dolar/TL'nin 49,97 seviyesinde işlem görmesiyle başladı. Kur, cuma gününü 49,9350'den tamamlamıştı. Saat 09.18'de 49,97 olan dolar, ilerleyen saatlerde yükselişini sürdürdü ve 11.57'de 50 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı.

Böylece ABD doları, ilk kez 50 TL'lik sınırın üzerine çıkmış oldu. Kurdaki bu hareketin arkasında Türk lirasındaki zayıflama gösteriliyor. Piyasa oyuncuları ise hem küresel gelişmeleri hem de açıklanacak makroekonomik verileri yakından takip ediyor.

Dolardaki yükselişe euro da eşlik etti. Euro/TL, sabah 09.18'de 55,91 seviyesindeydi. Saat 11.57'ye gelindiğinde ise 56,16'ya yükseldi. Yani euro, yalnızca birkaç saat içinde yaklaşık 25 kuruşluk artış kaydetti.