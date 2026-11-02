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Dolar Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Dolar Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Dolar
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 13:29
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Dolar/TL kuru bugün ilk kez 50 lirayı aştı. Sabah saatlerinde 49,97 seviyesinde işlem gören ABD doları, öğle saatlerinde 50 lirayı geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL de aynı gün içinde 56 lirayın üzerine çıktı.

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Dolar ilk kez 50 TL'yi aştı.

Dolar ilk kez 50 TL'yi aştı.

Piyasalarda gün, dolar/TL'nin 49,97 seviyesinde işlem görmesiyle başladı. Kur, cuma gününü 49,9350'den tamamlamıştı. Saat 09.18'de 49,97 olan dolar, ilerleyen saatlerde yükselişini sürdürdü ve 11.57'de 50 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı.

Böylece ABD doları, ilk kez 50 TL'lik sınırın üzerine çıkmış oldu. Kurdaki bu hareketin arkasında Türk lirasındaki zayıflama gösteriliyor. Piyasa oyuncuları ise hem küresel gelişmeleri hem de açıklanacak makroekonomik verileri yakından takip ediyor.

Dolardaki yükselişe euro da eşlik etti. Euro/TL, sabah 09.18'de 55,91 seviyesindeydi. Saat 11.57'ye gelindiğinde ise 56,16'ya yükseldi. Yani euro, yalnızca birkaç saat içinde yaklaşık 25 kuruşluk artış kaydetti.

Piyasaların gözü Salı günkü ABD seçiminde ve Cuma günkü istihdam verisinde.

Piyasaların gözü Salı günkü ABD seçiminde ve Cuma günkü istihdam verisinde.

Yatırımcıların takvimindeki en önemli başlıklardan biri, Salı günü yapılacak ABD ara seçimleri. Seçim sonuçlarının piyasalarda sert hareketlere yol açabileceği değerlendiriliyor. Kur tarafında da bu belirsizlik yakından izleniyor.

Cuma günü ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Bir önceki verilerde işsizlik oranı yüzde 4,2, tarım dışı istihdam artışı ise 29 bin olarak kaydedilmişti. Bu rakamlar, küresel risk iştahı ve doların yönü açısından piyasaların masasındaki kritik başlıklar arasında yer alıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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