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2 Kasım Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar?

2 Kasım Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 11:49
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Altın, cuma günü son bir yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından haftaya yükselişle başladı. Gram altın pazartesi sabahı yüzde 0,83 değer kazanarak 6.274 liradan işlem görmeye başladı. Çeyrek altın 10.258 lirayı, ons altın ise 3.906 doları gördü. Peki 2 Kasım Pazartesi gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.

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2 Kasım Pazartesi altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

2 Kasım Pazartesi altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altın, geçen haftanın sert düşüşünün ardından toparlanma sinyali verdi. Cuma günü gram altın 6.222 liradan kapanmıştı. Pazartesi sabahı bu seviyenin yaklaşık yüzde 0,83 üzerine çıkıldı.

2 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde serbest piyasada görülen güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.273,39 TL / Satış 6.274,40 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.037 TL / Satış 10.258 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Satış yaklaşık 20.600 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 40.150 TL / Satış 40.909 TL

Ons altın ne kadar?

Kapalı Çarşı altın fiyatı

Kapalıçarşı'da gram altın 6.245 lira civarında işlem gördü.

Altın bir yılın en düşük seviyesinden döndü, peki şimdi ne olacak?

Altın bir yılın en düşük seviyesinden döndü, peki şimdi ne olacak?

Altın geçen hafta Fed'in faizi sabit tutmasının ardından satış baskısı altında kalmış, cuma günü son bir yılın en düşük seviyesini görmüştü. Ons altın o günlerde 3 bin 900 dolar civarına gerilerken, iç piyasada gram altın da kısa sürede yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti. Pazartesi gelen yükseliş, bu sert düşüşün ardından bir nefes alma hareketi olarak görülüyor.

Piyasa gözünü şimdi ons altındaki seyire ve dolar/TL kuruna çeviriyor. İç piyasada gram altın fiyatını bu iki başlık belirliyor. Faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceği beklentisi sürdükçe, getirisi olmayan altın üzerindeki baskının tamamen kalkması da zor görünüyor. Buna karşılık sert düşüş sonrası gelen alımlar fiyatın kısa vadede toparlanabileceğine işaret ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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