2 Kasım Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar?
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Altın, cuma günü son bir yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından haftaya yükselişle başladı. Gram altın pazartesi sabahı yüzde 0,83 değer kazanarak 6.274 liradan işlem görmeye başladı. Çeyrek altın 10.258 lirayı, ons altın ise 3.906 doları gördü. Peki 2 Kasım Pazartesi gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.
2 Kasım Pazartesi altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?
Altın bir yılın en düşük seviyesinden döndü, peki şimdi ne olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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