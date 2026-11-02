2 Kasım Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar?

Altın geçen hafta Fed'in faizi sabit tutmasının ardından satış baskısı altında kalmış, cuma günü son bir yılın en düşük seviyesini görmüştü. Ons altın o günlerde 3 bin 900 dolar civarına gerilerken, iç piyasada gram altın da kısa sürede yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti. Pazartesi gelen yükseliş, bu sert düşüşün ardından bir nefes alma hareketi olarak görülüyor.

Piyasa gözünü şimdi ons altındaki seyire ve dolar/TL kuruna çeviriyor. İç piyasada gram altın fiyatını bu iki başlık belirliyor. Faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceği beklentisi sürdükçe, getirisi olmayan altın üzerindeki baskının tamamen kalkması da zor görünüyor. Buna karşılık sert düşüş sonrası gelen alımlar fiyatın kısa vadede toparlanabileceğine işaret ediyor.