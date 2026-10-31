Borsa İstanbul Genel Müdürü Enes Ergun Gözaltına Alındı
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Fon soruşturması kapsamında Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Örgüte üye olma ve rüşvert suçlaması yöneltildi.
SPK ve Borsa İstanbul arasında tartışma yaşanmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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