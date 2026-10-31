Borsa İstanbul Genel Müdürü Enes Ergun Gözaltına Alındı

Borsa İstanbul'da bazı yatırım fonları üzerinden hisse fiyatlarının manipüle edildiği ve yatırımcıların zarara uğratıldığı iddiaları, Eylül 2026'da büyük bir krize dönüştü. SPK, 17 Eylül'de 131 fonun tasfiyesine karar verirken, soruşturma kapsamında 23 Ekim itibarıyla tutuklu sayısı 99'a yükseldi.

Soruşturma kapsamında şirket yöneticileri ve finans sektörü temsilcileri hakkında operasyonlar düzenlenirken, Borsa İstanbul'un şüpheli fonlarla ilgili SPK'ya yaptığı uyarılar da tartışma konusu oldu. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, 15 Ekim'de TBMM'de yaptığı açıklamada kuruma gerekli bildirimleri yaptıklarını belirtmişti.