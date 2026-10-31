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Borsa İstanbul Genel Müdürü Enes Ergun Gözaltına Alındı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Enes Ergun Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 20:25
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Fon soruşturması kapsamında Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

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Örgüte üye olma ve rüşvert suçlaması yöneltildi.

Örgüte üye olma ve rüşvert suçlaması yöneltildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergun hakkında örgüt üyeliği ve rüşvet suçlamalarının bulunduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasında Ergun’a “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarının yöneltildiği bildirildi.

Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan ‘Fon Soruşturması’ kapsamında; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet’ suçlarından gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.

SPK ve Borsa İstanbul arasında tartışma yaşanmıştı.

SPK ve Borsa İstanbul arasında tartışma yaşanmıştı.

Borsa İstanbul'da bazı yatırım fonları üzerinden hisse fiyatlarının manipüle edildiği ve yatırımcıların zarara uğratıldığı iddiaları, Eylül 2026'da büyük bir krize dönüştü. SPK, 17 Eylül'de 131 fonun tasfiyesine karar verirken, soruşturma kapsamında 23 Ekim itibarıyla tutuklu sayısı 99'a yükseldi.

Soruşturma kapsamında şirket yöneticileri ve finans sektörü temsilcileri hakkında operasyonlar düzenlenirken, Borsa İstanbul'un şüpheli fonlarla ilgili SPK'ya yaptığı uyarılar da tartışma konusu oldu. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, 15 Ekim'de TBMM'de yaptığı açıklamada kuruma gerekli bildirimleri yaptıklarını belirtmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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