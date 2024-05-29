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44 Gündür Kızını Arayan Annenin Başka Bir Evladı İkna Çabası Stüdyoyu Gözyaşlarına Boğdu!

44 Gündür Kızını Arayan Annenin Başka Bir Evladı İkna Çabası Stüdyoyu Gözyaşlarına Boğdu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 14:22

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu sabah duygu dolu anlar yaşandı. Bir yanda 44 gündür kayıp kızını arayan ve öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen bir anne; diğer yanda ise kızına kavuşan ancak kendisinden yaşça büyük bir adamla evliliğini engelleyemeyen başka bir aile vardı.

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Müge Anlı, programında kayıpları araştırmaya devam ediyor. Birkaç gündür ise 18 yaşındaki Lamia'nın 46 yaşındaki Murat'a kaçtığı konuşuluyordu.

Müge Anlı, programında kayıpları araştırmaya devam ediyor. Birkaç gündür ise 18 yaşındaki Lamia'nın 46 yaşındaki Murat'a kaçtığı konuşuluyordu.

Anne Naile Sayınkarakaya, kızını kurtarmak istediğini söyleyerek programa katıldı. Uzun uğraşlar sonucu Lamia bulundu ancak eve dönmeyi kabul etmedi.

Anne Naile Sayınkarakaya, kızını kurtarmak istediğini söyleyerek programa katıldı. Uzun uğraşlar sonucu Lamia bulundu ancak eve dönmeyi kabul etmedi.

Bugün stüdyoda ailesine sarılmak için gelen Lamia, 46 yaşındaki Murat'ı sevdiğini söyledi. Bu kişinin yasaklı maddeden sabıkası olması da Lamia'nın fikrini değiştirmedi.

Bugün stüdyoda ailesine sarılmak için gelen Lamia, 46 yaşındaki Murat'ı sevdiğini söyledi. Bu kişinin yasaklı maddeden sabıkası olması da Lamia'nın fikrini değiştirmedi.

Müge Anlı saatlerce genç kıza dil döktü. Murat ve Murat'ın annesi ile ilgili yayına bağlanan izleyiciler genç kızları gece mekanlarında çalıştırdıklarını ve aile içinde uygusuz ilişkiler yaşadıklarını söyledi.

Müge Anlı saatlerce genç kıza dil döktü. Murat ve Murat'ın annesi ile ilgili yayına bağlanan izleyiciler genç kızları gece mekanlarında çalıştırdıklarını ve aile içinde uygusuz ilişkiler yaşadıklarını söyledi.

O sırada 44 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Selin Öztürk'ün annesi Yeliz, kendini tutamadı. Lamia'nın koluna sarılıp "Ne olur evine dön. Bak benim kızım ölmüş olabilir. Kendine bunu yapma" diye ağladı.

O sırada 44 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Selin Öztürk'ün annesi Yeliz, kendini tutamadı. Lamia'nın koluna sarılıp "Ne olur evine dön. Bak benim kızım ölmüş olabilir. Kendine bunu yapma" diye ağladı.
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Araştırmalar sonucunda kızının borç para yüzünden tehlikeli insanlarla muhatap olduğunu öğrenen annenin, "Ben belki de burdan kızımın ölüsünü alacağım. Annene bir sarıl" demesi gözyaşlarına boğdu.

Araştırmalar sonucunda kızının borç para yüzünden tehlikeli insanlarla muhatap olduğunu öğrenen annenin, "Ben belki de burdan kızımın ölüsünü alacağım. Annene bir sarıl" demesi gözyaşlarına boğdu.

O anlarda Müge Anlı da kendini tutamadı. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı...

Ekran başında izleyenler de mahvoldu.

Ekran başında izleyenler de mahvoldu.
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