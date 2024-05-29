44 Gündür Kızını Arayan Annenin Başka Bir Evladı İkna Çabası Stüdyoyu Gözyaşlarına Boğdu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu sabah duygu dolu anlar yaşandı. Bir yanda 44 gündür kayıp kızını arayan ve öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen bir anne; diğer yanda ise kızına kavuşan ancak kendisinden yaşça büyük bir adamla evliliğini engelleyemeyen başka bir aile vardı.