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Survivor All Star'da Yeni Dönem: Takım Oyunları Sona Erdi, Bireysel Yarışlar Başladı!

Survivor All Star'da Yeni Dönem: Takım Oyunları Sona Erdi, Bireysel Yarışlar Başladı!

survivor
themyscira - Editör
29.05.2024 - 21:43

Survivor All Star'da kaosa ve kavgaya doyduğumuz koca bir sezonun sonuna gelmek üzereyiz. Son sekiz yarışmacının kalmasıyla birlikte Survivor için son düzlüğün habercisi olan bireysel yarışlara geçildiği duyuruldu!

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Survivor All Star'da bol kaos ve kavga neredeyse son bulmak üzere. Çünkü büyük finale 1 aydan az kaldı!

Survivor All Star'da bol kaos ve kavga neredeyse son bulmak üzere. Çünkü büyük finale 1 aydan az kaldı!

Aylarca süren mücadelenin ardından yarışmadan son sekiz yarışmacı kaldı.

Aylarca süren mücadelenin ardından yarışmadan son sekiz yarışmacı kaldı.

Detaylar burada:

Sekiz yarışmacının kalmasının ardından yarışmada yeni bir döneme geçildiği duyuruldu.

Sekiz yarışmacının kalmasının ardından yarışmada yeni bir döneme geçildiği duyuruldu.

Kalan son sekiz yarışmacının ardından artık bireysel döneme geçildiği resmen açıklandı!

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