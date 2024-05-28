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İlk Sekiz Belli Oldu: Survivor All Star'da Kim Elendi?

İlk Sekiz Belli Oldu: Survivor All Star'da Kim Elendi?

survivor
themyscira - Editör
29.05.2024 - 00:23

Sezon başından beri fazlasıyla kalabalık olan ve asla bitmeyecek gibi gelen Survivor'da büyük finale çok az bir zaman kaldı. Son 9 kişinin kaldığı Survivor'da bu hafta kim elendi? İlk sekizde kimler yer aldı?

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Survivor All Star'a veda eden son isim Damla Can olmuştu.

Survivor All Star'a veda eden son isim Damla Can olmuştu.

Haftanın ilk eleme adayı yine Özgür oldu.

Haftanın ilk eleme adayı yine Özgür oldu.

Ancak asıl sürpriz ikinci adayda gerçekleşti. Çünkü Seda 125 bölümün ardından ilk kez eleme adayı oldu!

Ancak asıl sürpriz ikinci adayda gerçekleşti. Çünkü Seda 125 bölümün ardından ilk kez eleme adayı oldu!

3. eleme adayı Batuhan olurken;

3. eleme adayı Batuhan olurken;

Son aday da Ogeday oldu. Üstelik bu Ogeday'ın da 125 bölümün ardından ilk eleme adayı oluşuydu...

Son aday da Ogeday oldu. Üstelik bu Ogeday'ın da 125 bölümün ardından ilk eleme adayı oluşuydu...
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Ogeday ve Özgür arasında oynanan düellonun kazananı Ogeday oldu.

Ogeday ve Özgür arasında oynanan düellonun kazananı Ogeday oldu.

Batuhan ve Seda düellosunu ise Batuhan kazandı.

Batuhan ve Seda düellosunu ise Batuhan kazandı.

Son düello Özgür ve Seda arasında oynandı.

Son düello Özgür ve Seda arasında oynandı.

Yarışmaya veda eden isim Özgür oldu.

Yarışmaya veda eden isim Özgür oldu.
onedio.com

Buna göre ilk sekizde yer alan isimler Ogeday, Hilmi Cem, Seda, Nefise, Yunus Emre, Batuhan, Atakan ve Merve oldu.

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