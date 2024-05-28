İlk Sekiz Belli Oldu: Survivor All Star'da Kim Elendi?
İlk Sekiz Belli Oldu: Survivor All Star'da Kim Elendi?
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Survivor All Star'a veda eden son isim Damla Can olmuştu.
Haftanın ilk eleme adayı yine Özgür oldu.
Ancak asıl sürpriz ikinci adayda gerçekleşti. Çünkü Seda 125 bölümün ardından ilk kez eleme adayı oldu!
3. eleme adayı Batuhan olurken;
Son aday da Ogeday oldu. Üstelik bu Ogeday'ın da 125 bölümün ardından ilk eleme adayı oluşuydu...
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Ogeday ve Özgür arasında oynanan düellonun kazananı Ogeday oldu.
Batuhan ve Seda düellosunu ise Batuhan kazandı.
Son düello Özgür ve Seda arasında oynandı.
Yarışmaya veda eden isim Özgür oldu.
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