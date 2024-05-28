Fanları Böyle Alalım: Yabani'nin Gelecek Sezonki Durumu Sonunda Netleşti!

Sezona harika bir giriş yapmasına rağmen özellikle Bahar'ın kendisine rakip olmasının ardından güç kaybeden Yabani, çareyi yayın gününü değiştirmekte bulmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şu ana kadar sınırda gelen reytingler sebebiyle final yapıp yapmayacağı bilinmeyen Yabani'nin gelecek sezonla ilgili durumu sonunda netleşti!