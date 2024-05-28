Fanları Böyle Alalım: Yabani'nin Gelecek Sezonki Durumu Sonunda Netleşti!
Fanları Böyle Alalım: Yabani'nin Gelecek Sezonki Durumu Sonunda Netleşti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/v...
Sezona harika bir giriş yapmasına rağmen özellikle Bahar'ın kendisine rakip olmasının ardından güç kaybeden Yabani, çareyi yayın gününü değiştirmekte bulmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şu ana kadar sınırda gelen reytingler sebebiyle final yapıp yapmayacağı bilinmeyen Yabani'nin gelecek sezonla ilgili durumu sonunda netleşti!
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NOW TV ekranlarında sezona muhteşem bir giriş yapan Yabani, ne yazık ki bu başarısını sezon içinde sürdüremedi.
Özellikle salı akşamı Bahar'ın kendisine rakip olmasıyla büyük bir düşüş yaşayan Yabani, çareyi yayın gününü değiştirmekte bulmuştu.
Fakat cumartesi günleri yayınlanmasıyla da reytinglerini yeterince toparlayamadı. Bu durum dizinin final ihtimalini gündeme getirmeye başladı.
Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre fanlarının peşini bırakmayıp bir şans daha istediği Yabani için son karar verilmiş!
Müjdemizi isteriz: Dizinin gelecek sezon da devam etmesine karar verilmiş. Bu kararda fanlar kadar iyi giden yurt dışı satışları da etkili olmuş.
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