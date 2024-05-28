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Survivor'dan Elenen Damla Can, Şampiyon Olmasını İstediği İsmi Açıkladı!

Survivor'dan Elenen Damla Can, Şampiyon Olmasını İstediği İsmi Açıkladı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 15:50

Survivor All Star'dan son elenen isimlerden Damla Can, yarışmada hangi ismin şampiyon olmasını istediğini açıkladı.

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En olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'ın son elenen ismi Damla Can olmuştu.

En olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'ın son elenen ismi Damla Can olmuştu.

Yarışmanın ardından röportaj veren Damla Can, "Hangi yarışmacının şampiyon olmasını istiyorsun?" sorusunu yanıtladı.

Yarışmanın ardından röportaj veren Damla Can, "Hangi yarışmacının şampiyon olmasını istiyorsun?" sorusunu yanıtladı.

İstediği şampiyonun net bir şekilde Ogeday olduğunun altını çizen Damla Can, "Net, tek kelime söylerim Ogeday" dedi.

İstediği şampiyonun net bir şekilde Ogeday olduğunun altını çizen Damla Can, "Net, tek kelime söylerim Ogeday" dedi.

İşte Damla Can'ın o açıklaması:

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