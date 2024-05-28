Fenomen Set Çalışanı, Kızılcık Şerbeti'ndeki Makyöz Krizine Tepki Gösterdi

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu yaşadığına dair paylaşımı kısa sürede gündem olurken, yine dizi ekibinde yer alan makyöz Esra Okumuş'un paylaşımı ortalığı karıştırmıştı. Müjde Uzman'nın paylaşımıyla dalga geçen bir video paylaşan Okumuş yapım şirketi tarafından işten çıkartılırken, fenomen set çalışanı Yener Yalçın'ndan bu konuda eleştiri geldi.