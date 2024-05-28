Fenomen Set Çalışanı, Kızılcık Şerbeti'ndeki Makyöz Krizine Tepki Gösterdi
Fenomen Set Çalışanı, Kızılcık Şerbeti'ndeki Makyöz Krizine Tepki Gösterdi
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu yaşadığına dair paylaşımı kısa sürede gündem olurken, yine dizi ekibinde yer alan makyöz Esra Okumuş'un paylaşımı ortalığı karıştırmıştı. Müjde Uzman'nın paylaşımıyla dalga geçen bir video paylaşan Okumuş yapım şirketi tarafından işten çıkartılırken, fenomen set çalışanı Yener Yalçın'ndan bu konuda eleştiri geldi.
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Kızılcık Şerbeti setinde olaylar bir türlü bitmezken, yaşanan son gelişmeler hepimizi şoke etmişti.
Geçtiğimiz günlerde tükenmişlik sendromu yaşadığını dile getiren uzun bir paylaşım yapan dizinin Alev'i Müjde Uzman hayranlarını meraklandırırken, bu paylaşıma hiç beklenmedik bir yerden yanıt gelmişti.
Kızılcık Şerbeti setinde çalışan makyöz Esra Okumuş, Müjde Uzman'a ithafen paylaştığı videoyla kısa sürede gündem olurken, Okumuş'un Uzman'la dalga geçtiği iddiaları ortalığı kasıp kavurmuştu.
Söz konusu olayların ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut, makyöz Esra Okumuş'un işine son verirken, bu gelişmeye fenomen set çalışanı Yener Yalçın sessiz kalamadı.
TikTok hesabından konu hakkında açıklama yapan Yalçın, set çalışanının ekmeğinden edilmesine tepki gösterirken, ayrıca Faruk Turgut'un bu tutumuna ağır eleştiriler yaptı.
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İşte o açıklama:
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