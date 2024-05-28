Buğra Gülsoy, Bugüne Kadar Oynadığı Rollerden En Sevdiğini Açıkladı!

Son olarak Bahar dizisindeki Evren karakteriyle izlediğimiz Buğra Gülsoy, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Bugüne kadar canlandırmaktan en zevk aldığı karakteri açıklayan Gülsoy herkesi şaşırttı.

KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece