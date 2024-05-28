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Buğra Gülsoy, Bugüne Kadar Oynadığı Rollerden En Sevdiğini Açıkladı!

Buğra Gülsoy, Bugüne Kadar Oynadığı Rollerden En Sevdiğini Açıkladı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 09:49

Son olarak Bahar dizisindeki Evren karakteriyle izlediğimiz Buğra Gülsoy, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Bugüne kadar canlandırmaktan en zevk aldığı karakteri açıklayan Gülsoy herkesi şaşırttı.

KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece

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Şimdilerde Bahar dizisinde Evren karakteriyle izlediğimiz Buğra Gülsoy, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Şimdilerde Bahar dizisinde Evren karakteriyle izlediğimiz Buğra Gülsoy, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Programda rol aldığı diziler ve canlandırdığı karakterlerden konuşan Gülsoy'a İbrahim Selim "Oynadığın karakterler arasında en sevdiğin hangisi?" sorusunu yöneltirken, Gülsoy'un yanıtı herkesi şaşırttı.

Programda rol aldığı diziler ve canlandırdığı karakterlerden konuşan Gülsoy'a İbrahim Selim "Oynadığın karakterler arasında en sevdiğin hangisi?" sorusunu yöneltirken, Gülsoy'un yanıtı herkesi şaşırttı.

Hepimizin hayalindeki erkek tipi olan Fatih Şekercizade cevabını bekleyen izleyicilere "Melikşah" yanıtı veren Gülsoy, o rolü canlandırırken çok keyif aldığının altını çizdi.

Hepimizin hayalindeki erkek tipi olan Fatih Şekercizade cevabını bekleyen izleyicilere "Melikşah" yanıtı veren Gülsoy, o rolü canlandırırken çok keyif aldığının altını çizdi.

Buğra Gülsoy, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde uzun süre Melikşah karakterine hayat vermişti.

Buğra Gülsoy, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde uzun süre Melikşah karakterine hayat vermişti.

İşte Buğra Gülsoy'un Melikşah açıklaması:

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