Metin Akdülger Ayrılmıştı: Sandık Kokusu'na Bomba Oyuncu Geliyor!
Metin Akdülger Ayrılmıştı: Sandık Kokusu'na Bomba Oyuncu Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda geçtiğimiz günlerde başrol Metin Akdülger'in diziden ayrılacağı konuşulmuştu. Sevilen diziye yeni bir oyuncu transferinin olacağı açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, aldığı yüksek reyting oranlarıyla 2. sezon onayını alan diziler arasında yer alıyor.
Sezon finaline doğru heyecanın giderek devam ettiği Sandık Kokusu'nda Atilla karakterine hayat veren başrol Metin Akdülger'in diziden ayrılacağı konuşulmuştu.
Karsu'nun gitmesini istemesi üzerine diziye veda eden Akdülger'in ardından Sandık Kokusu'na yeni oyuncu transferleri gerçekleşirken, Birsen Altuntaş bomba bir haber verdi.
Altuntaş'ın haberine göre son olarak Ruhun Duymaz dizisinde izlediğimiz Kadir Polatçı diziye dahil oluyor.
Komiser Kemal karakteriyle diziye dahil olan Polatçı, Uğur Yücel'in canlandırdığı Kemal Hasan'ı takip edecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın