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Metin Akdülger Ayrılmıştı: Sandık Kokusu'na Bomba Oyuncu Geliyor!

Metin Akdülger Ayrılmıştı: Sandık Kokusu'na Bomba Oyuncu Geliyor!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 10:42

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda geçtiğimiz günlerde başrol Metin Akdülger'in diziden ayrılacağı konuşulmuştu. Sevilen diziye yeni bir oyuncu transferinin olacağı açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, aldığı yüksek reyting oranlarıyla 2. sezon onayını alan diziler arasında yer alıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, aldığı yüksek reyting oranlarıyla 2. sezon onayını alan diziler arasında yer alıyor.

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Komiser Kemal karakteriyle diziye dahil olan Polatçı, Uğur Yücel'in canlandırdığı Kemal Hasan'ı takip edecek.

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