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İnanamadık: Kirli Sepeti'nin Başrol Erkeği Diziden Ayrıldığını Açıkladı!

İnanamadık: Kirli Sepeti'nin Başrol Erkeği Diziden Ayrıldığını Açıkladı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 14:53

NOW'da yayınlanan Kirli Sepeti dizisi aldığı iyi reyting oranlarıyla ikinci sezonu garantilemişti. Kirli Sepeti'nin hikâyesinin nasıl devam edeceği merak konusu olurken, dizinin başrol erkeği sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını açıkladı.

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İlk sezonuyla NOW ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti, şu an ekranın en sürprizli işlerinden biri olarak devam ediyor.

İlk sezonuyla NOW ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti, şu an ekranın en sürprizli işlerinden biri olarak devam ediyor.

Heyecanlı senaryosuyla ikinci sezonu garantileyen Kirli Sepeti'nde hikâyenin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Heyecanlı senaryosuyla ikinci sezonu garantileyen Kirli Sepeti'nde hikâyenin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Kirli Sepeti'nin başrol erkeklerinden birinin sosyal medyada diziden ayrıldığını açıklaması izleyicileri şoke ederken, bu olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kirli Sepeti'nin başrol erkeklerinden birinin sosyal medyada diziden ayrıldığını açıklaması izleyicileri şoke ederken, bu olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

O oyuncu ise dizide Murat karakterine hayat veren Halil İbrahim Ceyhan!

O oyuncu ise dizide Murat karakterine hayat veren Halil İbrahim Ceyhan!

İşte sosyal medya hesabından diziye ve ekibe veda eden Ceyhan'ın duygusal vedası:

İşte sosyal medya hesabından diziye ve ekibe veda eden Ceyhan'ın duygusal vedası:

Başta bana güvenerek Murat rolünü teslim eden yapımcımız Fatih Aksoy olmak üzere, yönetmenlerim, set ekibinde yer alan tüm arkadaşlarıma ve birbirinden değerli oyuncu dostlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir sene geçirdik şimdi yeni heyecanlara yol alma vakti… Hoşçakal Kirli Sepeti🙏🏻🫶🏻

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