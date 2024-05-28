İnanamadık: Kirli Sepeti'nin Başrol Erkeği Diziden Ayrıldığını Açıkladı!

Başta bana güvenerek Murat rolünü teslim eden yapımcımız Fatih Aksoy olmak üzere, yönetmenlerim, set ekibinde yer alan tüm arkadaşlarıma ve birbirinden değerli oyuncu dostlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir sene geçirdik şimdi yeni heyecanlara yol alma vakti… Hoşçakal Kirli Sepeti🙏🏻🫶🏻