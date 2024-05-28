Sahneden Yok Oldu: Kızılcık Şerbeti'ndeki Şaşırtan Çekim Hatası Viral Oldu!
Sahneden Yok Oldu: Kızılcık Şerbeti'ndeki Şaşırtan Çekim Hatası Viral Oldu!
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine otururken, dizinin 63. bölümündeki voleybol maçı sahnesinde yaşanan çekim hatası kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin her bölümü sosyal medyayı ayağa kaldırmaya devam ediyor.
Bölümlerin yanı sıra kamera arkası görüntülerinin de gündem olduğu dizi, bu defa bir çekim hatasıyla viral oldu.
63. bölümde Giray ve Doğa'nın gittiği voleybol maçı sahnesindeki çekim hatasını fark eden dikkatli bir izleyici o anları paylaşırken, izleyenler o hataya inanamadı.
Voleybol oyuncusunun koşarken aniden yok olduğu anı paylaşan kullanıcı bu hatayı gözler önüne sererken, o anlar kısa sürede gündeme oturdu.
İşte o çekim hatası:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın