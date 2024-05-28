Görüş Bildir
Haberler
TV
Sahneden Yok Oldu: Kızılcık Şerbeti'ndeki Şaşırtan Çekim Hatası Viral Oldu!

Sahneden Yok Oldu: Kızılcık Şerbeti'ndeki Şaşırtan Çekim Hatası Viral Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 13:32

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine otururken, dizinin 63. bölümündeki voleybol maçı sahnesinde yaşanan çekim hatası kısa sürede viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin her bölümü sosyal medyayı ayağa kaldırmaya devam ediyor.

Show TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin her bölümü sosyal medyayı ayağa kaldırmaya devam ediyor.

Bölümlerin yanı sıra kamera arkası görüntülerinin de gündem olduğu dizi, bu defa bir çekim hatasıyla viral oldu.

Bölümlerin yanı sıra kamera arkası görüntülerinin de gündem olduğu dizi, bu defa bir çekim hatasıyla viral oldu.

63. bölümde Giray ve Doğa'nın gittiği voleybol maçı sahnesindeki çekim hatasını fark eden dikkatli bir izleyici o anları paylaşırken, izleyenler o hataya inanamadı.

63. bölümde Giray ve Doğa'nın gittiği voleybol maçı sahnesindeki çekim hatasını fark eden dikkatli bir izleyici o anları paylaşırken, izleyenler o hataya inanamadı.

Voleybol oyuncusunun koşarken aniden yok olduğu anı paylaşan kullanıcı bu hatayı gözler önüne sererken, o anlar kısa sürede gündeme oturdu.

Voleybol oyuncusunun koşarken aniden yok olduğu anı paylaşan kullanıcı bu hatayı gözler önüne sererken, o anlar kısa sürede gündeme oturdu.

İşte o çekim hatası:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın