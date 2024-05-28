Yargı'nın Finalinde Ekrana Verilmemişti! Engin'in Şarkı Söylediği Anlar Ortaya Çıktı!
Yargı'nın Finalinde Ekrana Verilmemişti! Engin'in Şarkı Söylediği Anlar Ortaya Çıktı!
3 sezon boyunca pazar akşamlarımızın vazgeçilmez dizisi Yargı, geçtiğimiz hefta final yaptı. Finale özel yapılan davette canlı canlı şarkı söyleyen Yargı'nın Engin'i Onur Durmaz herkesi şok etti.
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Yargı'nın 95. bölümüyle izleyiciye veda ettiği anlar büyük bir davetle akıllara kazındı.
Büyük final kutlamasında izleyici ve oyuncular buluştu. Ceylin'e hayat veren Pınar Deniz ve dizinin Ilgaz savcısı Kaan Urgancıoğlu yanı sıra eski bölümlerde yer alan oyuncular da etkinlikteydi.
Yargı'nın veda gecesi aynı zamanda televizyon ekranlarında da yayınlandı. Hayranları an be an takip ettiler.
Ancak ekrana verilmeyen anlar da yaşandı. Davette canlı canlı söylediği şarkı ile kulaklarımızın pasını silen Onur Durmaz, yani Engin, herkesi şaşırttı.
O anlar sosyal medyada yayınlandı:
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al işte bi fiyasko daha yayınlanmayacaksanız neden söylenttiniz 😏