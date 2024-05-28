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Set Çalışanı Yener Yalçın Dizide Oyuncuların Gerçekten Öpüşüp Öpüşmediğini Açıkladı!

Set Çalışanı Yener Yalçın Dizide Oyuncuların Gerçekten Öpüşüp Öpüşmediğini Açıkladı!

themyscira - Editör
28.05.2024 - 23:39

Set çalışanı Yener Yalçın, kendisine gelen soruları TikTok hesabı üzerinden yanıtlamaya devam ediyor. Bu kez dizilerde oyuncuların gerçekten öpüşüp öpüşmediği soruldu. Bakalım Yalçın bu soruya nasıl cevap vermiş?

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Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabı üzerinden dizilerle ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabı üzerinden dizilerle ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Bu kez de dizilerle ilgili en çok merak edilen sorunun cevabını verdi.

Bu kez de dizilerle ilgili en çok merak edilen sorunun cevabını verdi.

Yalçın dizilerde oyuncuların gerçekten öpüşüp öpüşmedikleri sorusuna "Orada öpüşüyormuş gibi yapıyorlar. Öpüşmek bir duygunun ürünüdür. Belki de sahneden sonra abi-abla diyorlar birbirlerine" dedi.

Yener Yalçın bu sorunun kendisine sık sık sorulma sebebini çözdüğünü de yine bu videoyla açıkladı.

Yener Yalçın bu sorunun kendisine sık sık sorulma sebebini çözdüğünü de yine bu videoyla açıkladı.

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