Şahane Hayatım'dan Filistin'de Ölen Çocuklar İçin Alkışlanacak Gönderme!
Şahane Hayatım'dan Filistin'de Ölen Çocuklar İçin Alkışlanacak Gönderme!
Aylardır devam eden İsrail-Filistin savaşında binlerce masum sivil ve çocuk hayatını kaybederken, son olarak İsrail'in savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki Filistinlilere hava saldırısı düzenledi. Tarih boyunca görülmüş en acı ölümlerin yaşandığı saldırıda masum insanlar hayatlarını kaybederken, NOW ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde bu konuda gönderme yapıldı.
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İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan savaşta pek çok masum sivil ve çocuk hayatını kaybederken, çatışma boyunca can kayıpları hız kesmeden artıyor.
Son olarak İsrail savaş uçaklarının Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasıyla dehşet verici anlar yaşanırken, bu ansızın yaşanan saldırıda ölü sayısı katlanarak arttı.
Refah'a yapılan bu saldırının ardından masum sivil ve çocukların ölümü tüm dünyayı etkisi altına alırken, NOW ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisi de bu duruma sessiz kalmadı.
Dizideki Şebnem karakterinin "Savaşın bile bir ahlakı var, bir hukuku var ama değil mi? Mesela çocuklara el uzatılmaz." repliği, Filistin'de hayatını kaybeden çocukları hatırlatarak sosyal medyada gündem oldu.
İşte o sahne:
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