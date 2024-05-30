Şahane Hayatım'dan Filistin'de Ölen Çocuklar İçin Alkışlanacak Gönderme!

Aylardır devam eden İsrail-Filistin savaşında binlerce masum sivil ve çocuk hayatını kaybederken, son olarak İsrail'in savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki Filistinlilere hava saldırısı düzenledi. Tarih boyunca görülmüş en acı ölümlerin yaşandığı saldırıda masum insanlar hayatlarını kaybederken, NOW ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde bu konuda gönderme yapıldı.