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Bahar'da Sonunda O Sahne Geldi! Uyarlama Diziye Göre Yaşanacaklar Heyecanlandırdı!

Bahar'da Sonunda O Sahne Geldi! Uyarlama Diziye Göre Yaşanacaklar Heyecanlandırdı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 12:12

Bahar'ın yeni bölümünde yayınlanacak sahne herkesi merak ettirdi. Uyarlandığı Kore dizisine göre olacaklar herkesi heyecanlandırdı.

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Demet Evgar'ın performansı ile hayran bıraktığı Bahar dizisinin fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde olacaklar herkesi meraklandırdı.

Demet Evgar'ın performansı ile hayran bıraktığı Bahar dizisinin fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde olacaklar herkesi meraklandırdı.

Son bölümde Bahar ile Evren'in yakınlaştığı romantik anlarını kalbimiz ağzımızda izlemiştik! Şimdi sırada intikam var!

Son bölümde Bahar ile Evren'in yakınlaştığı romantik anlarını kalbimiz ağzımızda izlemiştik! Şimdi sırada intikam var!

Bahar'ın yeni bölümünde pastanın başındaki Bahar ve Timur komik anlar yaşatacak gibi görünüyor.

Bahar'ın yeni bölümünde pastanın başındaki Bahar ve Timur komik anlar yaşatacak gibi görünüyor.

Timur'dan boşanmaya çalışan Bahar'ın rövanşı uyarlandığı dizideki sahneye göre fena olacak.

Timur'dan boşanmaya çalışan Bahar'ın rövanşı uyarlandığı dizideki sahneye göre fena olacak.

Uyarlandığı Doctor Cha dizisindeki orijinal sahneye göre Timur pastayı suratına yiyecek😂

Uyarlandığı Doctor Cha dizisindeki orijinal sahneye göre Timur pastayı suratına yiyecek😂
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İşte o sahneden bir kare👇🏻

İşte o sahneden bir kare👇🏻

Ve o sahnede olacaklar!

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