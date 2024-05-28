Bahar'da Sonunda O Sahne Geldi! Uyarlama Diziye Göre Yaşanacaklar Heyecanlandırdı!
Bahar'da Sonunda O Sahne Geldi! Uyarlama Diziye Göre Yaşanacaklar Heyecanlandırdı!
Bahar'ın yeni bölümünde yayınlanacak sahne herkesi merak ettirdi. Uyarlandığı Kore dizisine göre olacaklar herkesi heyecanlandırdı.
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Demet Evgar'ın performansı ile hayran bıraktığı Bahar dizisinin fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde olacaklar herkesi meraklandırdı.
Son bölümde Bahar ile Evren'in yakınlaştığı romantik anlarını kalbimiz ağzımızda izlemiştik! Şimdi sırada intikam var!
Bahar'ın yeni bölümünde pastanın başındaki Bahar ve Timur komik anlar yaşatacak gibi görünüyor.
Timur'dan boşanmaya çalışan Bahar'ın rövanşı uyarlandığı dizideki sahneye göre fena olacak.
Uyarlandığı Doctor Cha dizisindeki orijinal sahneye göre Timur pastayı suratına yiyecek😂
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İşte o sahneden bir kare👇🏻
Ve o sahnede olacaklar!
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