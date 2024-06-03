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Dizinin Gazı Devam Ediyor! Fallout 76 Çıkışından Yıllar Sonra Rekor Oyuncuya Ulaştı

Dizinin Gazı Devam Ediyor! Fallout 76 Çıkışından Yıllar Sonra Rekor Oyuncuya Ulaştı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
03.06.2024 - 16:50

Fallout dizisinin ardından oyun serisinin de yükselişi devam ederken ilk çıkış döneminde oyuncular tarafından deyim yerindeyse yerden yere vurulmuş olan Fallout 76'nın oyuncu sayısı da rekora koşuyor.

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Amazon'un Fallout dizisi köklü oyun serisine yeni bir can suyu katmakla kalmayıp oyun uyarlaması işlere bakışımızı da değiştirdi.

Amazon'un Fallout dizisi köklü oyun serisine yeni bir can suyu katmakla kalmayıp oyun uyarlaması işlere bakışımızı da değiştirdi.

Bethesda'nın sevilen oyun serisinden uyarlanan Fallout dizisi Güç Yüzükleri'nin ardından Amazon'un en çok izlenen ikinci dizisi konumuna yükselirken kendiyle birlikte oyun serisini de yukarı çekti. Çıkışının üzerinden yıllar geçen Fallout oyunları dizinin ardından kendi eş zamanlı oyuncu rekorlarını birer birer kırdılar.

2018'de çıkan Fallout 76 da çıkışının üzerinden geçen 6 yılın ardından 20 milyon oyuncuyu aşmayı başardı.

2018'de çıkan Fallout 76 da çıkışının üzerinden geçen 6 yılın ardından 20 milyon oyuncuyu aşmayı başardı.
twitter.com

Fallout'un resmi Twitter hesabından paylaşılan bir gönderiyle oyunculara duyurulan haberde ayrıca oyunculara da teşekkür edildi. Aslına bakmak gerekirse çok oyunculu oynanışı ile serinin veteran hayranlarını pek de memnun etmeyi başaramamış olan Fallout 76 ilk çıktığı dönemde pek de iyi eleştirilerle karşılanmamıştı.

Fallout dizisi ikinci sezon onayını neredeyse anında kaparken Fallout oyunları için ise aynı şeyleri söylemek zor.

Fallout dizisi ikinci sezon onayını neredeyse anında kaparken Fallout oyunları için ise aynı şeyleri söylemek zor.

Dizinin dünya çapında yakaladığı başarının ardından ikinci sezon onayı haberi gelmişken Bethesda cephesinde ise şimdilik yeni bir Fallout oyununa dair bir ışık yok. Serinin şimdilik son oyunu Fallout 76 iken Bethesda halihazırda The Elder Scrolls 6 ve Starfield'ın DLC'leri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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