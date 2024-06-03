Dizinin Gazı Devam Ediyor! Fallout 76 Çıkışından Yıllar Sonra Rekor Oyuncuya Ulaştı
Dizinin Gazı Devam Ediyor! Fallout 76 Çıkışından Yıllar Sonra Rekor Oyuncuya Ulaştı
Fallout dizisinin ardından oyun serisinin de yükselişi devam ederken ilk çıkış döneminde oyuncular tarafından deyim yerindeyse yerden yere vurulmuş olan Fallout 76'nın oyuncu sayısı da rekora koşuyor.
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Amazon'un Fallout dizisi köklü oyun serisine yeni bir can suyu katmakla kalmayıp oyun uyarlaması işlere bakışımızı da değiştirdi.
2018'de çıkan Fallout 76 da çıkışının üzerinden geçen 6 yılın ardından 20 milyon oyuncuyu aşmayı başardı.
Fallout dizisi ikinci sezon onayını neredeyse anında kaparken Fallout oyunları için ise aynı şeyleri söylemek zor.
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