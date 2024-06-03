Dizinin Gazı Devam Ediyor! Fallout 76 Çıkışından Yıllar Sonra Rekor Oyuncuya Ulaştı

Fallout'un resmi Twitter hesabından paylaşılan bir gönderiyle oyunculara duyurulan haberde ayrıca oyunculara da teşekkür edildi. Aslına bakmak gerekirse çok oyunculu oynanışı ile serinin veteran hayranlarını pek de memnun etmeyi başaramamış olan Fallout 76 ilk çıktığı dönemde pek de iyi eleştirilerle karşılanmamıştı.