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Fenerbahçe ile Anlaşan Mourınho'yu Ayağının Tozuyla Yakalayan Nusret Gündemde: 'Benim Evim, Senin Evin'

Fenerbahçe ile Anlaşan Mourınho'yu Ayağının Tozuyla Yakalayan Nusret Gündemde: 'Benim Evim, Senin Evin'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 10:40

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Fenerbahçe kulübüyle anlaşmaya varan ünlü teknik direktör Jose Mourinho, restoran zinciri sahibi ve sosyal medya fenomeni Nusret'le boğaz turu yaptı. Görüntülerde Nusret'in 'Benim evim, senin evin' diyerek Mourinho'ya sarıldığı görüldü. 

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Ünlü teknik direktör Jose Mourınho'nun Fenerbahçe spor kulübüyle 2+1 yıllık anlaşmaya varması Türkiye gündeminde geniş yer bulurken, olayların adamı Nusret'in Mourinho ile görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü teknik direktör Jose Mourınho'nun Fenerbahçe spor kulübüyle 2+1 yıllık anlaşmaya varması Türkiye gündeminde geniş yer bulurken, olayların adamı Nusret'in Mourinho ile görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Dünya kupası maçında sahaya girerek futbolcularla fotoğraf çektirdiği anlarla büyük tepki çeken Nusret bu defa da Mourinho ile boğazda tekne turunda görüntülendi.

Dünya kupası maçında sahaya girerek futbolcularla fotoğraf çektirdiği anlarla büyük tepki çeken Nusret bu defa da Mourinho ile boğazda tekne turunda görüntülendi.

Mourinho'ya sarılan Nusret, 'Benim evim, senin evin. İstanbul'a hoş geldin' dediği görüldü. 📹

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