Türk Erkeklerinin Sapık Olduğunu Söyleyen Alman Twitter Kullanıcısı Ortalığı Karıştırdı

Konu ucundan da olsa cinselliğe dokununca ülkede tüm gündem o olaya dönebiliyor. Bugünün gündemi de dün ABD-Türkiye Kadın Voleybol müsabakasında zıplarken göğüsleri açılan Nazlıcan isimli ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşı. Canlı yayın kazası olarak nitelendirilebilecek bir olay dallandı budaklandı, araya TRT girdi, sosyal medya linç ekipleri o kişiye ve ailesine ulaştı.