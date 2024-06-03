Türk Erkeklerinin Sapık Olduğunu Söyleyen Alman Twitter Kullanıcısı Ortalığı Karıştırdı
Türk Erkeklerinin Sapık Olduğunu Söyleyen Alman Twitter Kullanıcısı Ortalığı Karıştırdı
Konu ucundan da olsa cinselliğe dokununca ülkede tüm gündem o olaya dönebiliyor. Bugünün gündemi de dün ABD-Türkiye Kadın Voleybol müsabakasında zıplarken göğüsleri açılan Nazlıcan isimli ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşı. Canlı yayın kazası olarak nitelendirilebilecek bir olay dallandı budaklandı, araya TRT girdi, sosyal medya linç ekipleri o kişiye ve ailesine ulaştı.
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Tabii olayın ardından sosyal medya lincine maruz kalan kadın hesabını kapamak zorunda da kaldı.
Tartışmalara Alman olduğunu iddia eden bir Twitter kullanıcısı da girdi. Türk erkeklerinin sapık olduğunu, Türk kadınları adına üzüldüğünü yazdı.
Tabii paylaşım dışarıdan gelince ortalık iyice karıştı.
Başkaları adına utandığını söyleyenler de oldu.
Böyle bir imaj olduğunu doğrulayanlar da oldu.
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Paylaşımı yapan kişiye duyulan hayranlık da bir başka konu.
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