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Türk Erkeklerinin Sapık Olduğunu Söyleyen Alman Twitter Kullanıcısı Ortalığı Karıştırdı

Türk Erkeklerinin Sapık Olduğunu Söyleyen Alman Twitter Kullanıcısı Ortalığı Karıştırdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.06.2024 - 18:35

Konu ucundan da olsa cinselliğe dokununca ülkede tüm gündem o olaya dönebiliyor. Bugünün gündemi de dün ABD-Türkiye Kadın Voleybol müsabakasında zıplarken göğüsleri açılan Nazlıcan isimli ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşı. Canlı yayın kazası olarak nitelendirilebilecek bir olay dallandı budaklandı, araya TRT girdi, sosyal medya linç ekipleri o kişiye ve ailesine ulaştı.

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Tabii olayın ardından sosyal medya lincine maruz kalan kadın hesabını kapamak zorunda da kaldı.

Tabii olayın ardından sosyal medya lincine maruz kalan kadın hesabını kapamak zorunda da kaldı.

Tartışmalara Alman olduğunu iddia eden bir Twitter kullanıcısı da girdi. Türk erkeklerinin sapık olduğunu, Türk kadınları adına üzüldüğünü yazdı.

Tartışmalara Alman olduğunu iddia eden bir Twitter kullanıcısı da girdi. Türk erkeklerinin sapık olduğunu, Türk kadınları adına üzüldüğünü yazdı.

Tabii paylaşım dışarıdan gelince ortalık iyice karıştı.

Tabii paylaşım dışarıdan gelince ortalık iyice karıştı.
twitter.com

Başkaları adına utandığını söyleyenler de oldu.

Başkaları adına utandığını söyleyenler de oldu.
twitter.com

Böyle bir imaj olduğunu doğrulayanlar da oldu.

Böyle bir imaj olduğunu doğrulayanlar da oldu.
twitter.com
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👇
twitter.com

Paylaşımı yapan kişiye duyulan hayranlık da bir başka konu.

Paylaşımı yapan kişiye duyulan hayranlık da bir başka konu.
twitter.com

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twitter.com
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