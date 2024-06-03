Testo Taylan Son Videosunda Yıllardır Görünmeyen Uçan Adam Sabri'yi Ziyaret Etti

Unutulmuş internet fenomenlerine yaptığı ev ziyaretleriyle hem 'Bu nereden aklına geldi?' dedirten hem de o kişilerin hayatlarını yansıtan Testo Taylan bu kez çıtayı daha da yükseğe çekerek bir dönemin TV fenomeni Uçan Adam Sabri'yi ziyaret etti.