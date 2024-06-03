Testo Taylan Son Videosunda Yıllardır Görünmeyen Uçan Adam Sabri'yi Ziyaret Etti
Testo Taylan Son Videosunda Yıllardır Görünmeyen Uçan Adam Sabri'yi Ziyaret Etti
Unutulmuş internet fenomenlerine yaptığı ev ziyaretleriyle hem 'Bu nereden aklına geldi?' dedirten hem de o kişilerin hayatlarını yansıtan Testo Taylan bu kez çıtayı daha da yükseğe çekerek bir dönemin TV fenomeni Uçan Adam Sabri'yi ziyaret etti.
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Testo Taylan en son Taksim Delisi Cenk'i ziyaret etmiş, bu buluşma çokça konuşulmuştu.
Ancak bu kez çıtayı epey yükseğe çekti.
Çünkü Sabri Bey, Türkiye'de internetin henüz emekleme aşamasında "meme" olarak hayatımıza giren ve uçtuğunu iddia eden bir TV fenomeniydi.
58 yaşındaki Sabri Yıldız Yalova'da eski bir evde kalıyor ve sağlık problemlerinden muzdarip. 18 yıl önce eşinden boşanan Yıldız zor şartlar altına yaşıyor.
Kendisine bipolar bozukluk tanısı konan Yıldız, devletin ödediği 4 bin liralık engelli maaşı ve durumu el verdiği sürede yaptığı ufak tefek elektrik tamirat işleriyle geçinmeye çalışıyor.
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Din, siyaset, bilim ağırlıklı konuların ağırlıklı konuşulduğu video ilk günden yüksek izlenmelere ulaştı.
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