TRT’nin ‘Meme Görüntüsü’ Açıklamasına Kadın Meclisleri’nden Tepki: “Tam Bir Taliban Zihniyeti”
TRT’nin ‘Meme Görüntüsü’ Açıklamasına Kadın Meclisleri’nden Tepki: “Tam Bir Taliban Zihniyeti”
ABD - Türkiye Kadın Voleybol takımları arasında oynanan Milletler Ligi maçında ekrana gelen kadın taraftarın sevinciyle ilgili TRT’nin yaptığı açıklamaya Kadın Meclisleri’nden tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadın Meclisleri, TRT’nin açıklaması için “Tam bir Taliban zihniyeti” dedi.
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçta ev sahibi ABD Kadın Voleybol takımını, soluk soluğa geçen maçta 3-2 yendi.
TRT Spor'da yayınlanan karşılaşma sonrası sevinen taraftarlardan birinin görüntüsü canlı yayına yansıdı.
Canlı yayına yansıyan bu görüntü ise gündem oldu.
Sosyal medya hesapları ifşa olan kadın, bazı taraftarın taciz içerikli yorumları nedeniyle sosyal medya hesabını gizledi.
TRT Spor sosyal medya hesabından bugün gündem olan görüntüyle ilgili açıklama yaparak, nedeninin ABD kaynaklı olduğunu savundu. TRT’nin açıklaması şu şekilde:
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Kısa sürede tepki çeken TRT Spor'un söz konusu açıklamasına yönelik bir paylaşım da Kadın Meclisleri'nden geldi. Kadın Meclisleri'nden yapılan açıklamada, "İşte tam bir Taliban zihniyeti. Sevinen bir kadının görüntüsünü engelleyemediler diye özür diliyorlar. Bu zihniyeti tarihten sileceğiz" denildi.
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