TRT’nin ‘Meme Görüntüsü’ Açıklamasına Kadın Meclisleri’nden Tepki: “Tam Bir Taliban Zihniyeti”

'Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir. Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde Kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, maçın çekimini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla yayın politikamıza tamamıyla ters olan bu görüntü, ABD yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir.'