Türkiye İkincisini 1,5 Dakikalık Mülakatta Elediler: "Her Cuma Namazında Acı Çekiyorum"

'Ben ülkemi seviyorum, bu ülkeye ömrüm fırsat verdikçe de hizmet etmeye devam edeceğim.

Her cuma namazında hutbede Nahl 90. ayet okunurken acı çekiyorum.

Evlatlarım bana 'Hocam, hakimlik düşünüyor musunuz?' diye sorduklarında onlara 'mülakat diye bir gerçek var çocuklar' diyemeyip gözlerindeki ışığı söndürmemek için susmaktan acı çekiyorum.'