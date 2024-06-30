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Türkiye İkincisini 1,5 Dakikalık Mülakatta Elediler: "Her Cuma Namazında Acı Çekiyorum"

Türkiye İkincisini 1,5 Dakikalık Mülakatta Elediler: "Her Cuma Namazında Acı Çekiyorum"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.06.2024 - 16:55

Bursa'da geçen yıl idari yargı hakim adaylığı sınavında Türkiye ikincisi, bu yıl ise idari yargı hakim yardımcılığı sınavında Türkiye üçüncüsü olan Özgür Taşçı, toplam 1,5 dakika süren mülakatta elendi. Özgür Taşçı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise kısa sürede gündem oldu.

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Bursa'da bir devlet okulunda matematik öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu olan Özgür Taşçı'nın başından geçenler Türkiye'de bir kez daha mülakat tartışması başlattı.

Bursa'da bir devlet okulunda matematik öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu olan Özgür Taşçı'nın başından geçenler Türkiye'de bir kez daha mülakat tartışması başlattı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni de 3,40 ortalama ile bitiren Taşçı, geçen yıl idari yargı hakim adaylığı sınavında Türkiye ikincisi, bu yıl ise idari yargı hakim yardımcılığı sınavında Türkiye üçüncüsü oldu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni de 3,40 ortalama ile bitiren Taşçı, geçen yıl idari yargı hakim adaylığı sınavında Türkiye ikincisi, bu yıl ise idari yargı hakim yardımcılığı sınavında Türkiye üçüncüsü oldu.

Ancak Taşcı her seferinde ortalama 1,5-2 dk süren mülakatlarda üstelik mülakatları güzel geçmesine rağmen elenmesine bir sosyal medya paylaşımı ile isyan etti.

Ancak Taşcı her seferinde ortalama 1,5-2 dk süren mülakatlarda üstelik mülakatları güzel geçmesine rağmen elenmesine bir sosyal medya paylaşımı ile isyan etti.

Özgür Taşçı, mülakat sürecindeki mağduriyetini ise sosyal medyadan gündem olan şu paylaşımla dile getirdi: 👇

Özgür Taşçı, mülakat sürecindeki mağduriyetini ise sosyal medyadan gündem olan şu paylaşımla dile getirdi: 👇

'Ben ülkemi seviyorum, bu ülkeye ömrüm fırsat verdikçe de hizmet etmeye devam edeceğim.

Her cuma namazında hutbede Nahl 90. ayet okunurken acı çekiyorum.

Evlatlarım bana 'Hocam, hakimlik düşünüyor musunuz?' diye sorduklarında onlara 'mülakat diye bir gerçek var çocuklar' diyemeyip gözlerindeki ışığı söndürmemek için susmaktan acı çekiyorum.'

Özgür Taşçı'nın paylaşımı 👇

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "Kamu personel alımında mülakat sistemini kaldıracağız" demişti. Ancak muhalefetin torpil iddialarıyla gündeme getirdiği mülakat sistemi halen uygulanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "Kamu personel alımında mülakat sistemini kaldıracağız" demişti. Ancak muhalefetin torpil iddialarıyla gündeme getirdiği mülakat sistemi halen uygulanmaya devam ediyor.

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