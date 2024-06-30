Özgür Özel'in Kardeşi ile Gazeteci İsmail Saymaz Arasında Tansiyon Yükseldi: "Ben de Bir Bireyim"

CHP lideri Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'in İzmir'deki su zammını eleştirmesi sonrası paylaşımı alıntılayan gazeteci İsmail Saymaz'a Barış Özel'den tepki geldi. Özel, 'Ben de bir bireyim ama onu araştırmak da, ona saygı göstermek de mümkün olmamış' ifadelerini kullandı.