Özgür Özel'in Kardeşi ile Gazeteci İsmail Saymaz Arasında Tansiyon Yükseldi: "Ben de Bir Bireyim"
Özgür Özel'in Kardeşi ile Gazeteci İsmail Saymaz Arasında Tansiyon Yükseldi: "Ben de Bir Bireyim"
CHP lideri Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'in İzmir'deki su zammını eleştirmesi sonrası paylaşımı alıntılayan gazeteci İsmail Saymaz'a Barış Özel'den tepki geldi. Özel, 'Ben de bir bireyim ama onu araştırmak da, ona saygı göstermek de mümkün olmamış' ifadelerini kullandı.
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CHP'li İzmir Belediyesi'nin suya dün yüzde 45 gibi oldukça yüksek oranda bir zam yapması tepkileri beraberinde getirmişti.
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Twitter hesabından su zammını eleştiren isimlerden biri de CHP lideri Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel idi.
Gazeteci İsmail Saymaz ise, Barış Özel'in su zammını eleştirdiği paylaşımını alıntılayarak, "CHP lideri Özel’in kardeşi, su zammından ötürü İzmir Belediyesi’ni eleştiriyor." şeklinde okuyucuları ile paylaşmıştı.
Paylaşımın gündem olmasının ardından Barış Özel'den İsmail Saymaz'a tepki geldi. Özel paylaşımında, "Ben de bir bireyim ama onu araştırmak da, ona saygı göstermek de mümkün olmamış. İzmir'de suyla ilgili ilk kez konuşmuyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin en popüler gazetecilerinden İsmail Saymaz, geçen hafta Sözcü TV ile yollarını ayırıp eski kurumu Halk TV'ye katılmıştı.
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Ismail saymaz ve tayfasi kadar bosbogaz, gereksiz gazeteciler gormedim. Sol’a sol’dan daha cok zarar veriyorlar
Birakin artik su düsmanca saldirgan dili, vatandas olarak tepkisini dile getirmis. Tarafi oldugumuz olusumlarda/hareketlerde bir yanlisi elestirebilmek tepki... Devamını Gör
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