14 milyon TL Krizi İddiası: İsmail Saymaz'ın Ayrılığı Fatih Portakal'la mı Alakalı?
14 milyon TL Krizi İddiası: İsmail Saymaz'ın Ayrılığı Fatih Portakal'la mı Alakalı?
Gazeteci İsmail Saymaz, bugün Sözcü TV ile yollarını ayırıp Halk TV'ye katılmıştı. Ayrılık sonrası İsmail Saymaz'ın ayrılığında Fatih Portakal'a verilen 14 milyon TL'lik ücretin etkiliği olduğu iddiası öne çıkmaya başladı.
Kaynak: Medyaradar
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Türkiye'nin en popüler gazetecilerinden İsmail Saymaz, Sözcü TV ile yollarını ayırarak eski kanalı Halk TV'ye geçiş yapmıştı.
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İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 Temmuz’dan itibaren eski yuvam Halk TV’de olacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Medya dünyası üzerine yaptığı haberlerle bilinen Medyaradar'ın haberine göre, İsmail Saymaz'ın ayrılığında Fatih Portakal'a verilen 14 milyon TL'lik ücretin etkili olduğuna dair bir imada bulundu.
Medyaradar, Fatih Portakal'la imzalanan sözleşmede yüksek ücretin yanı sıra otel ve uçak masrafları gibi yan haklar olduğunu, bu durumun Sözcü Grubu'ndaki çalışanlar arasında rahatsızlık yarattığını yazdı.
İsmail Saymaz ise geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı'nın YouTube'da yayınlanan programında "Geçmişte Halk TV'den neden ayrıldın?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtlamıştı: 👇
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