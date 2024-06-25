14 milyon TL Krizi İddiası: İsmail Saymaz'ın Ayrılığı Fatih Portakal'la mı Alakalı?

'Siyasi yönelimin, üretilen içeriği çok gölgelediğine daha deprem döneminde karar vermiştim. Gazeteciliğimi, siyasetin gölgesine düşmediği bir mecrada sürdürmek için Halk TV'den ayrıldım.'

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