Mehmet Şimşek'ten Sözcü Gazetesi'ne Yanıt: "Sizi Mutlu Etmek İçin Bisiklete Binmeyi Düşünebilirim"

'Milletimiz müsterih olsun.

- Bütçede disiplini tesis ediyoruz.

- ⁠Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik.

- ⁠Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık.

- ⁠Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz.

- ⁠Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek.

Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız.'