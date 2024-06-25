Mehmet Şimşek'ten Sözcü Gazetesi'ne Yanıt: "Sizi Mutlu Etmek İçin Bisiklete Binmeyi Düşünebilirim"
Mehmet Şimşek'ten Sözcü Gazetesi'ne Yanıt: "Sizi Mutlu Etmek İçin Bisiklete Binmeyi Düşünebilirim"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetine 'Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim' sözleriyle göndermeli bir yanıt verdi.
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Sözcü Gazetesi bugünkü manşetinde kamudaki tasarruf tedbirleri üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef almış ve "Bakan Bey 16 milyonluk lüks Mercedes'e biniyor, ekibi de çift maaş alıyor" başlığını atmıştı.
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Mehmet Şimşek, gündem olan o haber sonrası sessizliğini Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla bozdu.
''Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim" sözleriyle dikkat çeken bir gönderme yapan Şimşek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz."
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından habere ilişkin yapılan açıklamada ise zırhlı araçların güvenlik nedeniyle tasarruf tedbirleri dışında tutulduğu belirtilirken, çifte maaş olayı ise bürokratların çifte sorumluğu ile açıklandı.
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