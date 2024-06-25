Sözcü TV ile Yollarını Ayırdı: Gazeteci İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu!
Sözcü TV ile Yollarını Ayırdı: Gazeteci İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu!
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteci İsmail Saymaz'ın “Haber, yazı, yorum ve analizleriyle” yeniden Halk TV'de yer alacağını duyurdu.
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Sözcü yazarı ve Sözcü TV yorumcusu İsmail Saymaz, kurumla yollarını ayırdı.
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Ünlü gazetecinin yeni adresi ise daha önce de çalıştığı Halk TV oldu.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteci İsmail Saymaz'ın “Haber, yazı, yorum ve analizleriyle” yeniden Halk TV'de yer alacağını duyurdu.
İsmail Saymaz, geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı'nın YouTube'da yayınlanan programında "Halk TV'den neden ayrıldın?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtlamıştı: 👇
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