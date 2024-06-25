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Sözcü TV ile Yollarını Ayırdı: Gazeteci İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu!

Sözcü TV ile Yollarını Ayırdı: Gazeteci İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu!

İsmail Saymaz
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 14:56 Son Güncelleme: 25.06.2024 - 16:02

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteci İsmail Saymaz'ın “Haber, yazı, yorum ve analizleriyle” yeniden Halk TV'de  yer alacağını duyurdu. 

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Sözcü yazarı ve Sözcü TV yorumcusu İsmail Saymaz, kurumla yollarını ayırdı.

Sözcü yazarı ve Sözcü TV yorumcusu İsmail Saymaz, kurumla yollarını ayırdı.

Ünlü gazetecinin yeni adresi ise daha önce de çalıştığı Halk TV oldu.

Ünlü gazetecinin yeni adresi ise daha önce de çalıştığı Halk TV oldu.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteci İsmail Saymaz'ın “Haber, yazı, yorum ve analizleriyle” yeniden Halk TV'de yer alacağını duyurdu.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteci İsmail Saymaz'ın “Haber, yazı, yorum ve analizleriyle” yeniden Halk TV'de yer alacağını duyurdu.

Toktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

'Yeni döneme, yeni ve güçlü isimlerle giriyoruz. İsmail Saymaz haber, yazı, yorum ve analizleriyle yeniden Halk TV ve halktv.com.tr‘de. Nerede kaldıysak oradan devam. Hoş geldin İsmail Saymaz'

İsmail Saymaz, geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı'nın YouTube'da yayınlanan programında "Halk TV'den neden ayrıldın?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtlamıştı: 👇

İsmail Saymaz, geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı'nın YouTube'da yayınlanan programında "Halk TV'den neden ayrıldın?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtlamıştı: 👇

'Siyasi yönelimin, üretilen içeriği çok gölgelediğine daha deprem döneminde karar vermiştim. Gazeteciliğimi, siyasetin gölgesine düşmediği bir mecrada sürdürmek için Halk TV'den ayrıldım.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda buluşalım 👇

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