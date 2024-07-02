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Komuta Kademesi Suriyeli Sığınmacı Zirvesinde: "Gerilimi Dikkatle İzliyoruz"

Komuta Kademesi Suriyeli Sığınmacı Zirvesinde: "Gerilimi Dikkatle İzliyoruz"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 14:25

Kayseri'de başlayan olaylar sonrası Suriyeli sığınmacılara yönelik artan saldırılar için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da önemli mesajlar geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komutanlarla yaptığı toplantıda, ''Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir' dedi. 

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası kentte tansiyon yükselmişti. Yurt geneline yayılan provakatif eylemler sonrası Suriyeli sığınmacılara yönelik saldırılar da artmış durumda.

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası kentte tansiyon yükselmişti. Yurt geneline yayılan provakatif eylemler sonrası Suriyeli sığınmacılara yönelik saldırılar da artmış durumda.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün olaylar nedeniyle 285'i sabıkalı 474 gözaltı yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün olaylar nedeniyle 285'i sabıkalı 474 gözaltı yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Milli Savunma Bakanı Güler şunları söyledi: 👇

Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede Milli Savunma Bakanı Güler şunları söyledi: 👇

'Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır.'

Öte yandan Türkiye'de yaşanan olaylar sonrası Suriye'nin kuzeyinde de Türk bayrağı ve Türk TIR'larına yönelik bazı saldırılar olmuştu.

Öte yandan Türkiye'de yaşanan olaylar sonrası Suriye'nin kuzeyinde de Türk bayrağı ve Türk TIR'larına yönelik bazı saldırılar olmuştu.

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