Komuta Kademesi Suriyeli Sığınmacı Zirvesinde: "Gerilimi Dikkatle İzliyoruz"

Kayseri'de başlayan olaylar sonrası Suriyeli sığınmacılara yönelik artan saldırılar için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da önemli mesajlar geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komutanlarla yaptığı toplantıda, ''Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir' dedi.