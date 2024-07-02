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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: Suriyelilere Yönelik Provokatif Olaylarda 474 Gözaltı Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: Suriyelilere Yönelik Provokatif Olaylarda 474 Gözaltı Yapıldı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 13:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de yaşanlar sonrası Türkiye genelindeki bazı şehirlere yayılan Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

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Ali Yerlikaya'nın paylaşımı 👇

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