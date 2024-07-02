Ankara'da Ev Sahibi, Emlakçının Ahlaksız Teklifini WhatsApp Mesajlarıyla İfşa Etti!
Ankara'da Ev Sahibi, Emlakçının Ahlaksız Teklifini WhatsApp Mesajlarıyla İfşa Etti!
Ankara'da internete koyduğu ilanla evini 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek isteyen S.K (59), kendisine ulaşan emlakçının 'Evini 20 bin liraya kiraya verebilirim' teklifini, 'Sizin gibiler yüzünden ev kiraları tavan yaptı' diyerek geri çevirdi. S.K., emlakçı ile yazışmalarını sosyal medyada ifşa edip, Ticaret Bakanlığı'na şikayet etti.
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Daha önce emlak işi yapan S.K., evini internetteki ilan sitesi aracılığıyla 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek istedi ancak emlakçıdan aldığı bir teklifle şoke oldu. S.K.'ye ulaşıp mesaj gönderen emlakçı, 'Evini 20 bin liraya kiraya verebilirim' dedi.
Ev sahibi S.K. 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizin bu kiraları yükseltme çabanız vicdanınızı rahatsız etmiyor mu ? Benim 15 bin 850 liraistediğim kirayı siz nasıl 20 bin liraya çıkarabiliyorsunuz ? Sizin gibi emlakçılar yüzünden kiralar tavan yaptı' yazarak, tepki gösterdi.
DHA'ya konuşan ev sahibi S.K., daha önce kendisinin de emlak işi ile uğraştığını belirterek şunları söyledi: 👇
Ev sahibi emlakçı ile yazışmalarını da sosyal medyada paylaştı, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Ankara Tüm Emlakçılar Odası'na şikayette bulundu.
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Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, emlakçı ile ilgili inceleme başlattıklarını belirterek, "İlanı ben de gördüm, takip ediyorum. Ev sahibine mesaj atıp fiyatı yükseltmek istemiş. Emlak danışmanları fiyatın belirleyen tarafı değildir. Böyle kendisini bilmeyen, yaptığı işi bilmeyen kişileri görerek bizim meslektaşlarımızı aynı kefeye koymak yanlış olur" dedi.
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