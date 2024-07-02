Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ankara'da Ev Sahibi, Emlakçının Ahlaksız Teklifini WhatsApp Mesajlarıyla İfşa Etti!

Ankara'da Ev Sahibi, Emlakçının Ahlaksız Teklifini WhatsApp Mesajlarıyla İfşa Etti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 15:10

Ankara'da internete koyduğu ilanla evini 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek isteyen S.K (59), kendisine ulaşan emlakçının 'Evini 20 bin liraya kiraya verebilirim' teklifini, 'Sizin gibiler yüzünden ev kiraları tavan yaptı' diyerek geri çevirdi. S.K., emlakçı ile yazışmalarını sosyal medyada ifşa edip, Ticaret Bakanlığı'na şikayet etti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizini yaşayan Türkiye'de yüksek kira fiyatları, fırsatçılara da gün doğuruyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizini yaşayan Türkiye'de yüksek kira fiyatları, fırsatçılara da gün doğuruyor.

Daha önce emlak işi yapan S.K., evini internetteki ilan sitesi aracılığıyla 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek istedi ancak emlakçıdan aldığı bir teklifle şoke oldu. S.K.'ye ulaşıp mesaj gönderen emlakçı, 'Evini 20 bin liraya kiraya verebilirim' dedi.

Daha önce emlak işi yapan S.K., evini internetteki ilan sitesi aracılığıyla 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek istedi ancak emlakçıdan aldığı bir teklifle şoke oldu. S.K.'ye ulaşıp mesaj gönderen emlakçı, 'Evini 20 bin liraya kiraya verebilirim' dedi.

Ev sahibi S.K. 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizin bu kiraları yükseltme çabanız vicdanınızı rahatsız etmiyor mu ? Benim 15 bin 850 liraistediğim kirayı siz nasıl 20 bin liraya çıkarabiliyorsunuz ? Sizin gibi emlakçılar yüzünden kiralar tavan yaptı' yazarak, tepki gösterdi.

Ev sahibi S.K. 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizin bu kiraları yükseltme çabanız vicdanınızı rahatsız etmiyor mu ? Benim 15 bin 850 liraistediğim kirayı siz nasıl 20 bin liraya çıkarabiliyorsunuz ? Sizin gibi emlakçılar yüzünden kiralar tavan yaptı' yazarak, tepki gösterdi.

DHA'ya konuşan ev sahibi S.K., daha önce kendisinin de emlak işi ile uğraştığını belirterek şunları söyledi: 👇

DHA'ya konuşan ev sahibi S.K., daha önce kendisinin de emlak işi ile uğraştığını belirterek şunları söyledi: 👇

'Ben bir kiralık daire ilanı verdim. İlana 16 bin lira civarında bir fiyat yazdım. Bir emlakçı arkadaş bana ulaştı, 'Dairenizi 20 bin liraya kiraya verebilirim, memur kefili var, kendileri de memur' dedi. Ben de kendisini yanıtladım; 'Neden böyle bir şey yapmak istiyorsunuz, ben 16 bin liraya razıyken siz neden 20 bin lira rakam belirttiniz?' dedim. 

Kendisine bunun piyasayı yükseltmek olduğunu ve örnek olacağını söyledim. Ben diğer emlakçıları tenzih ediyorum. Tüm emlakçılar elbette bu şekilde değildir. Belki o emlakçının kimliği belli olsa, dürüst çalışan emlakçılar da buna tepki gösterir. Belki acemidir, belki fevri davrandı, bilemiyorum ama bu şekilde davranmanın sonucunda fiyatların yükseldiğini düşünüyorum.' 

Ev sahibi emlakçı ile yazışmalarını da sosyal medyada paylaştı, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Ankara Tüm Emlakçılar Odası'na şikayette bulundu.

Ev sahibi emlakçı ile yazışmalarını da sosyal medyada paylaştı, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Ankara Tüm Emlakçılar Odası'na şikayette bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, emlakçı ile ilgili inceleme başlattıklarını belirterek, "İlanı ben de gördüm, takip ediyorum. Ev sahibine mesaj atıp fiyatı yükseltmek istemiş. Emlak danışmanları fiyatın belirleyen tarafı değildir. Böyle kendisini bilmeyen, yaptığı işi bilmeyen kişileri görerek bizim meslektaşlarımızı aynı kefeye koymak yanlış olur" dedi.

Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, emlakçı ile ilgili inceleme başlattıklarını belirterek, "İlanı ben de gördüm, takip ediyorum. Ev sahibine mesaj atıp fiyatı yükseltmek istemiş. Emlak danışmanları fiyatın belirleyen tarafı değildir. Böyle kendisini bilmeyen, yaptığı işi bilmeyen kişileri görerek bizim meslektaşlarımızı aynı kefeye koymak yanlış olur" dedi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
11
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın