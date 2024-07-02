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Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kıyafet Genelgesi Gündem Oldu: "Edep ve İnanca Uygun Giyinme"

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kıyafet Genelgesi Gündem Oldu: "Edep ve İnanca Uygun Giyinme"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 16:44

Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturan Kemal Memişoğlu'nun sağlık çalışanlarına 2019'da gönderdiği ‘edep, adap ve inanca uygun’ giyinme genelgesi  gündem oldu. 

Kaynak: Cumhuriyet

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Kabine revizyonu kapsamında Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, görevi bugün Fahrettin Koca'dan devraldı.

Kabine revizyonu kapsamında Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, görevi bugün Fahrettin Koca'dan devraldı.

Daha önce İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunan Memişoğlu, koltuğa oturur oturmaz ise sağlık çalışanlarına 2019 yılında gönderdiği bir genelgeyle gündem oldu.

Daha önce İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunan Memişoğlu, koltuğa oturur oturmaz ise sağlık çalışanlarına 2019 yılında gönderdiği bir genelgeyle gündem oldu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, söz konusu genelgede sağlık çalışanlarının ‘edep, adap ve inanca uygun’ giyinmesi istendi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, söz konusu genelgede sağlık çalışanlarının ‘edep, adap ve inanca uygun’ giyinmesi istendi.

11 Aralık 2019 tarihli söz konusu genelgede şu ifadeler yer alıyor: 

“Sağlıkta dönüşüm ile birlikte dünya standartları üzerinde çalışan sağlık çalışanlarımızın kendi temayülleriyle karar verilen kıyafet standartlarına göre, tüm sağlık personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri) 13/02/2019 tarih ve 87300753 sayılı Makam Onayı ile kıyafet standartları belirlendiği, hem personelin aidiyet duygusunun gelişimi hem de hizmet verilen kurumumuzun saygınlığı açısından standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep adap ve inanca göre uygun şekillerde uyarlanması ve 2020 yılı başına kadar tüm sağlık personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni) kıyafet standartlarına uyması ilgi sayılı yazımız bildirilmiş olup, belirtilen süre 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.' 

Kaynak

Memişoğlu görevi devralmasının ardından yaptığı konuşmada ise şunları söylemişti: "Türkiye'nin artık bundan sonraki en büyük hedeflerinden bir tanesinin sadece sağlık hizmetini sunmak değil sağlık teknolojisini üretmek ve bu konudaki dünyanın lider ülkelerinden olmak hedefindedir."

Memişoğlu görevi devralmasının ardından yaptığı konuşmada ise şunları söylemişti: "Türkiye'nin artık bundan sonraki en büyük hedeflerinden bir tanesinin sadece sağlık hizmetini sunmak değil sağlık teknolojisini üretmek ve bu konudaki dünyanın lider ülkelerinden olmak hedefindedir."

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