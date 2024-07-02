Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kıyafet Genelgesi Gündem Oldu: "Edep ve İnanca Uygun Giyinme"
Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kıyafet Genelgesi Gündem Oldu: "Edep ve İnanca Uygun Giyinme"
Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturan Kemal Memişoğlu'nun sağlık çalışanlarına 2019'da gönderdiği ‘edep, adap ve inanca uygun’ giyinme genelgesi gündem oldu.
Kaynak: Cumhuriyet
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Kabine revizyonu kapsamında Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, görevi bugün Fahrettin Koca'dan devraldı.
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Daha önce İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunan Memişoğlu, koltuğa oturur oturmaz ise sağlık çalışanlarına 2019 yılında gönderdiği bir genelgeyle gündem oldu.
Cumhuriyet'in aktardığına göre, söz konusu genelgede sağlık çalışanlarının ‘edep, adap ve inanca uygun’ giyinmesi istendi.
Memişoğlu görevi devralmasının ardından yaptığı konuşmada ise şunları söylemişti: "Türkiye'nin artık bundan sonraki en büyük hedeflerinden bir tanesinin sadece sağlık hizmetini sunmak değil sağlık teknolojisini üretmek ve bu konudaki dünyanın lider ülkelerinden olmak hedefindedir."
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