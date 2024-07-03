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İki Yıl Sonra İlk Kira Zam Oranı Belli Oldu! Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar, Yüzde Kaç Oldu?

İki Yıl Sonra İlk Kira Zam Oranı Belli Oldu! Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar, Yüzde Kaç Oldu?

Zam kira
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 10:28

Konut kira zamlarında iki yıldır uygulanan yüzde 25 sınırı 1 Temmuz 2024'te bitmişti.

Böylelikle ev sahipleri, kira artış oranını TÜFE 12 aylık ortalamasına göre yapacak.

TÜİK bugün Haziran enflasyonunu 1,64 olarak açıkladı. TÜFE 12 aylık ortalaması ise yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı 65,07 olarak uygulanacak.

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Hükümet tarafından son 2 yıldır uygulanan yüzde 25 kira zammı sınırlaması 1 Temmuz itibarıyla sona ermişti.

Hükümet tarafından son 2 yıldır uygulanan yüzde 25 kira zammı sınırlaması 1 Temmuz itibarıyla sona ermişti.

Yeni dönemde kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.

Yeni dönemde kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,60 olarak geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,60 olarak geldi.

Bu rakamlar birlikte TÜFE 12 aylık ortalaması ise yüzde 65,07 olarak gerçekleşti. Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı 65,07 olarak uygulanacak.

Bu rakamlar birlikte TÜFE 12 aylık ortalaması ise yüzde 65,07 olarak gerçekleşti. Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı 65,07 olarak uygulanacak.

Örnek hesaplama 👇

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07

Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 760 TL

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