Haziran Ayı Enflasyonu ile Birlikte Emekli ve Memurun Zam Oranı da Belli Oldu!

Örnek Hesaplama 👇

Kök maaşı 10 bin lira olan emekliler 12 bin 473 TL alacak

Kök maaşı 15 bin lira olan emekliler 18 bin 709 TL alacak

Kök maaşı 20 bin lira olan emekliler 24 bin 946 alacak

Kök maaşı 25 bin lira olan emekliler 31 bin 182 TL alacak