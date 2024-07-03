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Haziran Ayı Enflasyonu ile Birlikte Emekli ve Memurun Zam Oranı da Belli Oldu!

Haziran Ayı Enflasyonu ile Birlikte Emekli ve Memurun Zam Oranı da Belli Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 10:11 Son Güncelleme: 03.07.2024 - 10:52

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon rakamları geldi. 

Haziran enflasyonu 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı.

Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün haziran enflasyonunu aylık 1,64 olarak açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon da 24,73 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün haziran enflasyonunu aylık 1,64 olarak açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon da 24,73 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici unsur. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zam alıyor. Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam hakkı kazanmış oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici unsur. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zam alıyor. Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam hakkı kazanmış oldu.

Örnek Hesaplama 👇

Kök maaşı 10 bin lira olan emekliler 12 bin 473 TL alacak

Kök maaşı 15 bin lira olan emekliler 18 bin 709 TL alacak

Kök maaşı 20 bin lira olan emekliler 24 bin 946 alacak

Kök maaşı 25 bin lira olan emekliler 31 bin 182 TL alacak

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesap ediliyor.

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesap ediliyor.

Açıklanan oranla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam almaya hak kazandı.

Açıklanan oranla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam almaya hak kazandı.

Peki siz oranlar için ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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