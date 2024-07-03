Sedat Peker ile Husumetli Olduğu Bilinen 'Bingöllü' Vuruldu! Nihat Karaarslan'ın Durumu Ağır!
Sedat Peker ile Husumetli Olduğu Bilinen 'Bingöllü' Vuruldu! Nihat Karaarslan'ın Durumu Ağır!
Sedat Peker aleyhinde yaptığı paylaşımlarla bilinen ve daha önce de silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Nihat Karaarslan evinin önünde vuruldu. 'Bingöllü' olarak bilinen Nihat Karaarslan'ın durumu ağır.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Olay Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Yukarı Dikmen Mahallesi'nde yaşandı. Evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası Cengiz A., iddiaya göre kapıda kendisini bekleyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
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Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, vücuduna üç kurşun isabet eden ve kanlar içerisinde yere yığılan Karaarslan'a ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Ameliyata alınan Nihat Karaarslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İş adamı Nihat Karaarslan'ın 2022 yılında Ankara'daki ofisinin çıkışında silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Karaarslan, saldırıdan son anda kurtulurken mermiler arabasına isabet etti.
Nihat Karaarslan'ın sosyal medya hesabından son dönemlerde Sedat Peker aleyhinde paylaşımlar yapmasıyla dikkat çekiyordu.
Karaaslan paylaşımlarında "Eli kirli, kendi kirli mafya bozuntusu Sedat Peker" gibi ifadeler kullanıyordu.
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'Bingöllü' olarak bilinen Nihat Karaarslan'ın paylaşımları 👇
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