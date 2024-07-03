Sedat Peker ile Husumetli Olduğu Bilinen 'Bingöllü' Vuruldu! Nihat Karaarslan'ın Durumu Ağır!

Sedat Peker aleyhinde yaptığı paylaşımlarla bilinen ve daha önce de silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Nihat Karaarslan evinin önünde vuruldu. 'Bingöllü' olarak bilinen Nihat Karaarslan'ın durumu ağır.

Kaynak: Sabah Gazetesi