Polis, Suriyeli Sığınmacıların Kapısını Çalmaya Başladı: Yardımlar Kesilebilir!
Polis, Suriyeli Sığınmacıların Kapısını Çalmaya Başladı: Yardımlar Kesilebilir!
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısının tespiti, resmi kayıtlarda geçen adresin doğru olup olmadığını kontrol için denetime başladı. Adreslerinde olmayan sığınmacıların yardımlarının da kesileceği belirtiliyor.
Kaynak: Sözü Gazetesi - Saygı Öztürk
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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Ev ev sığınmacı denetimi" başlıklı yazısında, İçişleri Bakanlığı'nın yabancı uyruklulara yönelik bir dizi denetim adımı attığını duyurdu.
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Yazıya göre, İçişleri Bakanlığı yabancı uyrukluların gerçek sayısını öğrenmek, gerekse verdiği adresin doğru olup olmadığını, kaç kişinin o adreste barındığını belirlemek amacıyla ev ev denetim yapacak.
Denetimlerle hangi ilde kaç yabancı uyruklu olduğunun belirleneceği belirtiliyor.
Yazıda ayrıca adreslerinde tespit edilemeyen sığınmacıların yardımlarının kesileceği de ifade ediliyor.
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