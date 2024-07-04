Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Polis, Suriyeli Sığınmacıların Kapısını Çalmaya Başladı: Yardımlar Kesilebilir!

Polis, Suriyeli Sığınmacıların Kapısını Çalmaya Başladı: Yardımlar Kesilebilir!

Suriyeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 14:23

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısının tespiti, resmi kayıtlarda geçen adresin doğru olup olmadığını kontrol için denetime başladı. Adreslerinde olmayan sığınmacıların yardımlarının da kesileceği belirtiliyor. 

Kaynak: Sözü Gazetesi - Saygı Öztürk

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Ev ev sığınmacı denetimi" başlıklı yazısında, İçişleri Bakanlığı'nın yabancı uyruklulara yönelik bir dizi denetim adımı attığını duyurdu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Ev ev sığınmacı denetimi" başlıklı yazısında, İçişleri Bakanlığı'nın yabancı uyruklulara yönelik bir dizi denetim adımı attığını duyurdu.

Yazıya göre, İçişleri Bakanlığı yabancı uyrukluların gerçek sayısını öğrenmek, gerekse verdiği adresin doğru olup olmadığını, kaç kişinin o adreste barındığını belirlemek amacıyla ev ev denetim yapacak.

Yazıya göre, İçişleri Bakanlığı yabancı uyrukluların gerçek sayısını öğrenmek, gerekse verdiği adresin doğru olup olmadığını, kaç kişinin o adreste barındığını belirlemek amacıyla ev ev denetim yapacak.

Kaynak

Denetimlerle hangi ilde kaç yabancı uyruklu olduğunun belirleneceği belirtiliyor.

Denetimlerle hangi ilde kaç yabancı uyruklu olduğunun belirleneceği belirtiliyor.

Yazıda ayrıca adreslerinde tespit edilemeyen sığınmacıların yardımlarının kesileceği de ifade ediliyor.

Yazıda ayrıca adreslerinde tespit edilemeyen sığınmacıların yardımlarının kesileceği de ifade ediliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın