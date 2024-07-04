Polis, Suriyeli Sığınmacıların Kapısını Çalmaya Başladı: Yardımlar Kesilebilir!

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısının tespiti, resmi kayıtlarda geçen adresin doğru olup olmadığını kontrol için denetime başladı. Adreslerinde olmayan sığınmacıların yardımlarının da kesileceği belirtiliyor.

Kaynak: Sözü Gazetesi - Saygı Öztürk