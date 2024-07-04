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Euro 2024'te Çeyrek Finale Kalan A Milli Futbol Takımı Kasasını Doldurdu!

Euro 2024'te Çeyrek Finale Kalan A Milli Futbol Takımı Kasasını Doldurdu!

Milli Takım EURO2024
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 12:48

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek finale çıkarak toplam 16 milyon 250 bin euroluk ödülü kasasına koydu. 

Kaynak: Ajansspor

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Ajansspor'un aktardığına göre, Türkiye, EURO 2024'e katılım için 9 milyon 250 bin euro kazandı.

Ajansspor'un aktardığına göre, Türkiye, EURO 2024'e katılım için 9 milyon 250 bin euro kazandı.

Turnuvada grup aşamasında kazanılan her maç için 1 milyon euro ödül vardı. F Grubu'nda Gürcistan ve Çekya karşısında alınan galibiyetlerle toplam 2 milyon euro daha kasaya girdi.

Turnuvada grup aşamasında kazanılan her maç için 1 milyon euro ödül vardı. F Grubu'nda Gürcistan ve Çekya karşısında alınan galibiyetlerle toplam 2 milyon euro daha kasaya girdi.

Milliler, son 16 turuna yükselme ödülü olarak da 1.5 milyon euro aldı. Böylece Avusturya maçına kadar alınan toplam para ödülü 12 milyon 750 bin euroyu buldu.

Milliler, son 16 turuna yükselme ödülü olarak da 1.5 milyon euro aldı. Böylece Avusturya maçına kadar alınan toplam para ödülü 12 milyon 750 bin euroyu buldu.

Son 16'da favori olarak gösterilen Avusturya'yı da 2-1'lik skorla deviren Türkiye, maç bonusu olarak 1 milyon, çeyrek finale yükselme ödülü olarak da 2.5 milyon euro kazandı.

Son 16'da favori olarak gösterilen Avusturya'yı da 2-1'lik skorla deviren Türkiye, maç bonusu olarak 1 milyon, çeyrek finale yükselme ödülü olarak da 2.5 milyon euro kazandı.

Böylece millilerimizin şu ana kadar elde ettiği toplam gelir 16 milyon 250 bin euro olmuş oldu.

Böylece millilerimizin şu ana kadar elde ettiği toplam gelir 16 milyon 250 bin euro olmuş oldu.

EURO 2024'te Para Ödülü Dağıtım Listesi 👇

  • Katılım ücreti: 9,25 milyon euro

  • Maç bonusu: Galibiyet 1 milyon, Beraberlik 500 bin euro

  • Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon euro

  • Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon euro

  • Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro

  • Turnuva ikincisi: 5 milyon euro

  • Şampiyon: 8 milyon euro

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