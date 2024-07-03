Başına Neler Geldi Neler: Avusturya Doğumlu Milli Futbolcumuz Mert Müldür'ün Kariyerinde Öne Çıkan Anlar
Başına Neler Geldi Neler: Avusturya Doğumlu Milli Futbolcumuz Mert Müldür'ün Kariyerinde Öne Çıkan Anlar
A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçında mükemmel bir gole imza atan Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Müldür'ün altyapıdan A Milli Takım'a uzanan kariyerini sizler için derledik.
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3 Nisan 1999 Avusturya doğumlu olan Mert Müldür, futbola ülkesinin en köklü kulüplerinden Rapid Wien'nin altyapısında başladı.
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Alt yaş kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 2018 yılının başında A Takım ile profesyonel sözleşme imzaladı.
İlk sezonunda 7'si Avrupa maçı olmak üzere 41 maça çıkarak takımın en etkili isimlerinden biri olmaya başardı.
İtalya Seri A ekibi Sassuolo, Avusturya ekibine 5 milyona yakın bir bonservis bedeli ödeyerek Mert'i kadrosuna kattı.
Bu sürecin ardından milli takım krizi çıktı. Avusturya, kendi pasaportuna sahip olduğu için Mert'i milli takıma almak istedi.
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Mert, bu isteği kabul etmeyince de resmen mobbinge uğradı. Genç yetenek, zorla askere çağırıldı. “Sassuolo ile kontratım var ve sezonun ortasındayız” dese de itirazı kabul edilmedi.
Yetkililer, “Ancak Avusturya için oynarsan, bu sorun olmaktan çıkar ve askerliğini tecil ettiririz” teklifinde bulundu.
Hatta Milli Savunma Bakanı’nın bile, “Avusturya için oynasın, her türlü kolaylığı sağlarız” ifadesini kullandığı öne sürüldü.
Olay çok zor da olsa TFF ve FIFA'nın müzakereleriyle Mert'in lehine sonuçlandı.
Sonunda ay-yıldızlı formamızı sırtına geçirdi.
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2023'ün yaz transfer döneminde de İtalya macerasını noktalayarak Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye imza attı.
Sarı-lacivertli ekipte şans bulduğu zamanı iyi değerlendiren savunmacı, Montella yönetimindeki A Milli Takım'dan EURO 2024 için davet aldı.
F Grubu'nda başladığımız turnuvadaki ilk maçımızda Gürcistan ağlarına mükemmel bir gol attı.
Süper voleyle gelen skor, haftanın golü seçildi.
Son 16 turunda da gelen 2-1'lik Avusturya zaferiyle, kariyerinin en unutulmaz anlarından birini yaşama fırsatına ulaştı.
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A Milli Takım'a 6 Temmuz'da Hollanda ile oynayacağı yarı final mücadelesinde başarılar diliyoruz. Haydi Bizim Çocuklar, yolun sonu şampiyonluk olsun! 🚀
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