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Guardian'ın Ünlü Gazetecisi Jonathan Liew Arda Güler'i Öve Öve Bitiremedi!

Guardian'ın Ünlü Gazetecisi Jonathan Liew Arda Güler'i Öve Öve Bitiremedi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 13:57

İngiltere basının önce çıkan gazetesi Guardian'ın kadrosunda bulunan ünlü spor yazarı Jonathan Liew, A Milli Takım'ın EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek final bileti almasında Arda Güler'e odaklandı.

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Leipzig stadında oynanan tarihi karşılaşmayı yerinden takip eden Jonathan Liew, gazetedeki yazısında “Heyecan verici yıldız Güler, bir bitiriciye dönüşürken Türkiye’nin nesiller sonra en büyük gecesine şeflik etti” başlığını kullandı.

Leipzig stadında oynanan tarihi karşılaşmayı yerinden takip eden Jonathan Liew, gazetedeki yazısında “Heyecan verici yıldız Güler, bir bitiriciye dönüşürken Türkiye’nin nesiller sonra en büyük gecesine şeflik etti” başlığını kullandı.

Liew, Arda'nın Fenerbahçe ve bu sezonki Real Madrid kariyerinde ortaya koyduğu performansa da dikkat çekerek şunları söyledi.👇

Liew, Arda'nın Fenerbahçe ve bu sezonki Real Madrid kariyerinde ortaya koyduğu performansa da dikkat çekerek şunları söyledi.👇

"Elini havaya kaldırdı ve salladı ama boğuluyorum demek için değildi bu hareket"

"Elini havaya kaldırdı ve salladı ama boğuluyorum demek için değildi bu hareket"

“Maçın 59. dakikasıydı. Bir korner atılacaktı ve Arda Güler topun başına gitti. Stadyumdaki en hararetli Avusturya taraftarının bulunduğu bölüme yaklaşırken üzerine dolu fırtınası gibi plastik bira bardağı yağıyordu. Tüm gece yağan yağmur zirve yapmıştı. Türkiye 1-0 öndeydi ve Güler topun başında yalnızdı. Elini havaya kaldırdı ve salladı ama boğuluyorum demek için değildi bu hareket.

"Gürcistan’a attığı gol, Madrid’de sezon biterken parlaması…"

"Gürcistan’a attığı gol, Madrid’de sezon biterken parlaması…"

“Güler’in neler yapabileceğini biliyorduk elbette. Çalıştırıcıları ve takım arkadaşlarının övgüleri, Gürcistan’a attığı gol, Madrid’de sezon biterken parlaması… Futbol topuyla neler yapabileceğini biliyorduk ama bilmediğimiz şey bunu ne zaman yapabileceğine ilişkindi.

"Heyecan verici yıldız, bitirici olabilecek miydi? Cevabımızı saniyeler içinde aldık."

"Heyecan verici yıldız, bitirici olabilecek miydi? Cevabımızı saniyeler içinde aldık."

“Bilmediğimiz kısım; cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda, en büyük futbol sahnelerinden birinde, turnuvanın en iyi takımlarından birine karşı, Avrupa'nın en parlak genç oyuncularından biri lider olabilecek miydi? Heyecan verici yıldız, bitirici olabilecek miydi? Cevabımızı saniyeler içinde aldık.

İnanılmaz bir mücadele ve savaşın yaşandığı gecede, Güler sadece yaratıcı oyuncu değil aynı zamanda sahanın şefiydi de… Pasör değil, bir Paşaydı. Türkiye’nin nesiller sonra en büyük gecesinin kalbi, ciğerleri ve mareşaliydi.

“Çeyrek final, Türkiye'den uzakta bir Türkiye olan Berlin'de oynanacak. Bu çok az kişinin hayal etmeye cesaret edebileceği bir olay. Türkiye henüz bu sahenin dışındaki bir takım. Ama en azından artık bu sahneyi sahiplenebilecek bir oyuncuları var.”

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