Guardian'ın Ünlü Gazetecisi Jonathan Liew Arda Güler'i Öve Öve Bitiremedi!

“Bilmediğimiz kısım; cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda, en büyük futbol sahnelerinden birinde, turnuvanın en iyi takımlarından birine karşı, Avrupa'nın en parlak genç oyuncularından biri lider olabilecek miydi? Heyecan verici yıldız, bitirici olabilecek miydi? Cevabımızı saniyeler içinde aldık.

İnanılmaz bir mücadele ve savaşın yaşandığı gecede, Güler sadece yaratıcı oyuncu değil aynı zamanda sahanın şefiydi de… Pasör değil, bir Paşaydı. Türkiye’nin nesiller sonra en büyük gecesinin kalbi, ciğerleri ve mareşaliydi.

“Çeyrek final, Türkiye'den uzakta bir Türkiye olan Berlin'de oynanacak. Bu çok az kişinin hayal etmeye cesaret edebileceği bir olay. Türkiye henüz bu sahenin dışındaki bir takım. Ama en azından artık bu sahneyi sahiplenebilecek bir oyuncuları var.”