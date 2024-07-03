Guardian'ın Ünlü Gazetecisi Jonathan Liew Arda Güler'i Öve Öve Bitiremedi!
Guardian'ın Ünlü Gazetecisi Jonathan Liew Arda Güler'i Öve Öve Bitiremedi!
İngiltere basının önce çıkan gazetesi Guardian'ın kadrosunda bulunan ünlü spor yazarı Jonathan Liew, A Milli Takım'ın EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek final bileti almasında Arda Güler'e odaklandı.
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Leipzig stadında oynanan tarihi karşılaşmayı yerinden takip eden Jonathan Liew, gazetedeki yazısında “Heyecan verici yıldız Güler, bir bitiriciye dönüşürken Türkiye’nin nesiller sonra en büyük gecesine şeflik etti” başlığını kullandı.
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Liew, Arda'nın Fenerbahçe ve bu sezonki Real Madrid kariyerinde ortaya koyduğu performansa da dikkat çekerek şunları söyledi.👇
"Elini havaya kaldırdı ve salladı ama boğuluyorum demek için değildi bu hareket"
"Gürcistan’a attığı gol, Madrid’de sezon biterken parlaması…"
"Heyecan verici yıldız, bitirici olabilecek miydi? Cevabımızı saniyeler içinde aldık."
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