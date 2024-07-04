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Savcı Kızına Attığı Termosu Silah Saydı! Deniz Akkaya'nın 4 Yıl 6 Aya Kadar Hapsi İsteniyor

Savcı Kızına Attığı Termosu Silah Saydı! Deniz Akkaya'nın 4 Yıl 6 Aya Kadar Hapsi İsteniyor

Deniz Akkaya
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 16:23

Eski manken Deniz Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcı iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızına fırlattığı iddia edilen termos için Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar istedi. 

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Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 16 yaşındaki kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmayı tüm Türkiye'ye duyurmuş ve uzun süre konuşulmuştu. .

Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 16 yaşındaki kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmayı tüm Türkiye'ye duyurmuş ve uzun süre konuşulmuştu. .

Akkaya, kızının kendisiyle yaşadığı bir tartışma sonrası saldırısına uğradığını ve balkona kitlendiğini öne sürmüştü.

Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası sonrası ise a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası sonrası ise a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'ye karşı, 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'ye karşı, 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Deniz Akkaya'nın kızı ifadesinde annesinin termos atarak çenesini yaraladığını, yere yatırıp boğazına sarıldığını iddia etmişti.

Deniz Akkaya'nın kızı ifadesinde annesinin termos atarak çenesini yaraladığını, yere yatırıp boğazına sarıldığını iddia etmişti.

İddianamede ayrıca Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün şikayetinden vazgeçtiği aktarıldı. Dosyanın kamu davasına dönüşmesinden dolayı, iddianame kabul edilirse Deniz Akkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İddianamede ayrıca Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün şikayetinden vazgeçtiği aktarıldı. Dosyanın kamu davasına dönüşmesinden dolayı, iddianame kabul edilirse Deniz Akkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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