Kına Gecesinde Ağlaması Gerektiği Söylenen Gelinin Cevabı Herkesi Güldürdü

Kına geceleri bilirsiniz ki bol gözyaşının eşlik ettiği etkinliklerdendir. Çoğu gelin ben ağlamam dese de müzik başladığı anda ortamın da etkisiyle gözyaşlarını tutamaz. Şimdilerde ise bir gelinin kına gecesinden ilginç anlar sosyal medyada paylaşıldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Tam müzik başlamış, kınalar yakılırken adet gereği gelinin yakınları ağlamasını söyleyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.
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Gelin kocasından bahsederek “Şuna baksana nasıl yakışıklı, nasıl ağlayım” sözlerini kullandı.
İşte o anlar 👇
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