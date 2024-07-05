Kanser Hastası Kadın Ameliyatlar Sonucu Yaşadığı Değişimle Hepimizi Duygularına Ortak Etti

Kanser hastası bir kadın operasyonlar eşliğinde geçirdiği tedavi sürecini anbean kaydetti. Yaşadığı değişimi onunla birlikte bizler de takip ettik ve çıkan sonuç karşısında en az onun kadar sevindik. Gelin sürece birlikte bakalım.
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Genç kadın videoları çekmeye başladığında hastalığı sebebiyle kafasında şişlikler yer alıyordu.
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Ardından ise heyecanla beklenen ameliyat günü gelmişti. Genç kadın geçirdiği operasyonlardan sonra yüzündeki gülümsemesiyle hepimizi duygulandırdı.
İşte o anlar 👇
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