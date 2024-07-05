Ünlü YouTuber MrBeast Yine Şov Yaptı: Tarlaya Kurdukları Odayı Havai Fişeklerle Uçurdular

YouTube platformunda paylaştığı içerikleriyle hayatımıza giren MrBeast işleriyle milyonlarca izlenme alıyor. Birbirinden farklı konularda hazırladığı videoları için fazlasıyla zaman ve emek verdiği de biliniyor. İçerik üreticisi şimdilerde ise 1.5 ay uğraştığı bir şaka videosuyla gündemde.