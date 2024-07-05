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Ünlü YouTuber MrBeast Yine Şov Yaptı: Tarlaya Kurdukları Odayı Havai Fişeklerle Uçurdular

Ünlü YouTuber MrBeast Yine Şov Yaptı: Tarlaya Kurdukları Odayı Havai Fişeklerle Uçurdular

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 12:25

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YouTube platformunda paylaştığı içerikleriyle hayatımıza giren MrBeast işleriyle milyonlarca izlenme alıyor. Birbirinden farklı konularda hazırladığı videoları için fazlasıyla zaman ve emek verdiği de biliniyor. İçerik üreticisi şimdilerde ise 1.5 ay uğraştığı bir şaka videosuyla gündemde.

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Kai Cenat adlı bir başka içerik üreticisi arkadaşının odasının birebir aynısını tarla üzerine kuran MrBeast arkadaşıyla açacağı yayına hazırlanıyordu.

Kai Cenat adlı bir başka içerik üreticisi arkadaşının odasının birebir aynısını tarla üzerine kuran MrBeast arkadaşıyla açacağı yayına hazırlanıyordu.

İkilinin amacı ise yayındayken odayı havai fişeklerle havaya uçurup izleyicilere küçük bir şaka yapmaktı.

İkilinin amacı ise yayındayken odayı havai fişeklerle havaya uçurup izleyicilere küçük bir şaka yapmaktı.

İşte o anlar 👇

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