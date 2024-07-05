ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü Kutlamalarında Havai Fişek Düşmesi Sonucu Yaralananlar Oldu

4 Temmuz 1776’da Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin yayınlanmasıyla birlikte her yıl düzenli olarak kutlamaların yapıldığı Amerikan Bağımsızlık Günü bu yıl da birçok etkinlikle kutlandı. Ancak kutlamalar esnasında talihsiz bir kaza yaşandı. ABD’nin Utah eyaletine bağlı Prova’da LaVell Edwards Stadyumu'nda düzenlenen havai fişek gösterisinde 6 kişi yaralandı.