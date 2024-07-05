Görüş Bildir
Haberler
Video
ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü Kutlamalarında Havai Fişek Düşmesi Sonucu Yaralananlar Oldu

ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü Kutlamalarında Havai Fişek Düşmesi Sonucu Yaralananlar Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 12:51

İçerik Devam Ediyor

4 Temmuz 1776’da Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin yayınlanmasıyla birlikte her yıl düzenli olarak kutlamaların yapıldığı Amerikan Bağımsızlık Günü bu yıl da birçok etkinlikle kutlandı. Ancak kutlamalar esnasında talihsiz bir kaza yaşandı. ABD’nin Utah eyaletine bağlı Prova’da LaVell Edwards Stadyumu'nda düzenlenen havai fişek gösterisinde 6 kişi yaralandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Havai fişeklerin seyircilerin üzerine düştüğü anlar diğer katılımcılar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Havai fişeklerin seyircilerin üzerine düştüğü anlar diğer katılımcılar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

İddialar arasında hava fişeklerin bir kişinin doğrudan suratına isabet ettiği yer alırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İddialar arasında hava fişeklerin bir kişinin doğrudan suratına isabet ettiği yer alırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın