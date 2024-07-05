Görüş Bildir
Haberler
Video
Sokak Röportajı Sırasında İki Ayrı Görüşte Olan Vatandaşlar Tartıştı: “Askeriyeye Başörtülü Giremiyorduk”

Sokak Röportajı Sırasında İki Ayrı Görüşte Olan Vatandaşlar Tartıştı: “Askeriyeye Başörtülü Giremiyorduk”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 13:21

İçerik Devam Ediyor

Zasparagas TV sokak röportajı esnasında iki vatandaşın tartışmasını görüntüledi. İki ayrı görüşte olan vatandaşlar fikirlerinde uzlaşamayınca yaşanan tartışmada nabızlar yükseldi. İkilinin o anları kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadın “Ben çarşaflıyım diye hastanede anneme bakmadılar.” deyince adam ise “Benim annem de çarşaflı onlar yalan.” dedi.

Kadın “Ben çarşaflıyım diye hastanede anneme bakmadılar.” deyince adam ise “Benim annem de çarşaflı onlar yalan.” dedi.

Ardından ise kadın “Ülke refah içinde kimse bana açım demesin.” sözlerini kullandı.

Ardından ise kadın “Ülke refah içinde kimse bana açım demesin.” sözlerini kullandı.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın