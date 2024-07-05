Sokak Röportajı Sırasında İki Ayrı Görüşte Olan Vatandaşlar Tartıştı: “Askeriyeye Başörtülü Giremiyorduk”

Zasparagas TV sokak röportajı esnasında iki vatandaşın tartışmasını görüntüledi. İki ayrı görüşte olan vatandaşlar fikirlerinde uzlaşamayınca yaşanan tartışmada nabızlar yükseldi. İkilinin o anları kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.