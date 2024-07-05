Sokak Röportajı Sırasında İki Ayrı Görüşte Olan Vatandaşlar Tartıştı: “Askeriyeye Başörtülü Giremiyorduk”

Zasparagas TV sokak röportajı esnasında iki vatandaşın tartışmasını görüntüledi. İki ayrı görüşte olan vatandaşlar fikirlerinde uzlaşamayınca yaşanan tartışmada nabızlar yükseldi. İkilinin o anları kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kadın “Ben çarşaflıyım diye hastanede anneme bakmadılar.” deyince adam ise “Benim annem de çarşaflı onlar yalan.” dedi.
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Ardından ise kadın “Ülke refah içinde kimse bana açım demesin.” sözlerini kullandı.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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