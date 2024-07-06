Kızını Öğüt Veren Baba “Futbol İzlemeyen Erkekten Erkek Olmaz” Sözleriyle Gündeme Geldi

Euro 2024 karşılaşmaları tam gaz devam ederken ülke gündemimiz bir süredir futbol. Bir baba da kızı maç günü erkek arkadaşıyla buluşmaya gidince tepkisini gösterdi ve “Futbol izlemeyen erkekten erkek olmaz.” sözlerini kullandı. Kızı da o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşınca kısa sürede etkileşim aldı.
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Adam sözlerine “Onlar erkek merkek değil. Hesabı da ödersin. Her şeyi yaparsın.” cümlelerini de ekledi.
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Ardından ise akıllı kadınların hepsinin bu görüşte olduğunu dile getirdi. İzleyiciler de adamla aynı görüşteydi.
İşte o anlar 👇
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