Kızını Öğüt Veren Baba “Futbol İzlemeyen Erkekten Erkek Olmaz” Sözleriyle Gündeme Geldi

Euro 2024 karşılaşmaları tam gaz devam ederken ülke gündemimiz bir süredir futbol. Bir baba da kızı maç günü erkek arkadaşıyla buluşmaya gidince tepkisini gösterdi ve “Futbol izlemeyen erkekten erkek olmaz.” sözlerini kullandı. Kızı da o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşınca kısa sürede etkileşim aldı.