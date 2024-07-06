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Kızını Öğüt Veren Baba “Futbol İzlemeyen Erkekten Erkek Olmaz” Sözleriyle Gündeme Geldi

Kızını Öğüt Veren Baba “Futbol İzlemeyen Erkekten Erkek Olmaz” Sözleriyle Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 10:28

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Euro 2024 karşılaşmaları tam gaz devam ederken ülke gündemimiz bir süredir futbol. Bir baba da kızı maç günü erkek arkadaşıyla buluşmaya gidince tepkisini gösterdi ve “Futbol izlemeyen erkekten erkek olmaz.” sözlerini kullandı. Kızı da o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşınca kısa sürede etkileşim aldı.

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Adam sözlerine “Onlar erkek merkek değil. Hesabı da ödersin. Her şeyi yaparsın.” cümlelerini de ekledi.

Adam sözlerine “Onlar erkek merkek değil. Hesabı da ödersin. Her şeyi yaparsın.” cümlelerini de ekledi.

Ardından ise akıllı kadınların hepsinin bu görüşte olduğunu dile getirdi. İzleyiciler de adamla aynı görüşteydi.

Ardından ise akıllı kadınların hepsinin bu görüşte olduğunu dile getirdi. İzleyiciler de adamla aynı görüşteydi.

İşte o anlar 👇

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Ve gelen yorumlar. 👇

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