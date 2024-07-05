Daha Önce Sevgilisini Aldattığını Söyleyen Kadına Neden Sorusu Gelince Verdiği Yanıt Akıl Tutulması Yaşattı

@semihgoyneksizz adlı Instagram içerik üreticisi sokak röportajı esnasında aldığı bir yanıtı paylaşmasıyla kısa sürede çokça etkileşim aldı. İçerik üreticisi mikrofon uzattığı kişilere “Daha önce hiç aldattın mı?” sorusunu soruyordu ve birinden “Evet” yanıtını aldı.
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@semihgoyneksizz’in “Nasıl aldattın?” sorusu karşısında genç kadın yurt dışındayken aldattığını anlattı.
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Ve “Ne yapayım insan merak ediyor. Başkaları nasıl, başka ırklar nasıl? İnsan merak ediyor.” sözlerini ekledi.
İşte o anlar 👇
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